ISTEN ÁRVÁJA – Lackfi János versével köszöntjük Ferenc pápát megválasztásának jubileumán

Lackfi János: ISTEN ÁRVÁJA

Árva az ember, mondja a pápa,

mert magának teremtette az Isten,

aki magát is árva Istenné teszi értünk,

egymással válhassunk teljessé,

Atya és gyermek. Testvérekké sem

lehetünk, csak általa, benne, vele,

hiszen attól testvérek valakik,

hogy a közös atyától jön testük, vérük.

És láttuk mindannyian árvának

Péter utódját, a nagy Covid idején,

az ürességtől kongó Szent Péter téren,

esőben araszolt, beszélt a ferdén táguló

térben, míg a húsvéti kórus jajongása

ki-kicsapott a templomból, világnak

árvaságát vette magára fehér köntösben,

benne tükröződött, milyen védtelenek

vagyunk mindannyian, rács mögött kuksoló,

önmagunkkal összezárt járványlakók.

Ő lett árvaságunk, ő tárta kezét helyettünk

is a teljességbe, az üres téren is töményen

Jelenlévő felé. Ő töltötte fel adatainkat,

sóhajainkat, kétségbeesésünket

a mennyei felhőbe helyettünk,

végtelenül távol volt tőlünk

és végtelenül közel is egyben.

Csak egy magányos öregember volt,

csak valaki, aki egyedül Krisztussal

lehet teljessé, csak olyan volt,

mint mi mindannyian a zsibongó

pixelek túloldalán. És láttam őt

a járvány eltakarodtával közelről,

döbbenet volt, embersokasággal

teltek meg a közterek, hősök lettünk

mind a Hősök terén, pár méterre

gurult el mellettünk Ferenc,

körbejárta a népeket, csecsemőket

áldott meg, kezeket szorongatott,

mintha nem is létezne félelem,

mintha a koronavírus tüskés

gombócai egy rossz álom kellékei

lettek volna. Fehér ruhában jött a

nagy hegesztőmester, hogy

egybeforrassza az eget a földdel,

Keletet a Nyugattal, magyarokat a

nemmagyarokkal, és megváltoztatta

hetekre a környék kémiáját,

ahogy az arrafelé lakók emlegették

ámulattal. Egy magas, hosszúhajú

fiatalember, akit a provokáló

újságírók meginterjúvoltak,

ugyan, mondaná meg, miért van itt,

a pápalátogatáson, meglehetősen

zavartan felelte, itt most szépet,

fennköltet kéne zengnie nyilván,

de nem igazán vallásos, fogalma

sincs, miért jött ki a térre, egyszerűen

csak úgy érezte, muszáj kijönnie.

Ebbe a belső muszájba kapaszkodom

most, világok omlásán, válságok évadán,

abba a fehér ruhás figurába, aki értünk

Isten árvája, és aki ennek a muszájnak

figyelmeztető jele, Lélek lakása,

Isten fuvarosa, emberek közös nevezője.

Fotó: Vatican News (Ferenc pápa 2020. március 27-én imát vezetett és rendkívüli, teljes búcsúval járó Urbi et Orbi áldást adott a Szent Péter-bazilika előtti üres téren, a világméretű koronavírus-járvány idején Isten irgalmába ajánlva Róma városát és az egész emberiséget).



Magyar Kurír

A vers nyomtatott változata az Új Ember 2023. március 12-i számában jelent meg.