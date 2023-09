Isten házában mi vagyunk az élő kövek – Megáldották a felújított dorogházai templomot

„Nem a Teremtőnek van szüksége a templomra, hanem nekünk, embereknek, hiszen ez az Istennel való találkozás szent helye. Azért jöttünk ma össze az Isten házában, hogy megáldjuk azt – fogalmazott a szentmise kezdetén Fekete Roland plébániai kormányzó. – Az elmúlt két évben, a felújítás idején a helyiek érezték a templom hiányát, azonban ma a megszépült falak között kérjük az Úr áldását a modernebbé vált falakra.”

Marton Zsolt püspök prédikációjában kifejtette: az elmúlt időszakban vármegyeszerte új köntöst kaptak az egyházi épületek, a Modern városok programnak köszönhetően. Salgótarjánban, Bátonyterenyén és környékükön 17 településen, összesen 28 helyszínen több mint 30 katolikus egyházi épület – templomok, kápolnák, plébániák, közösségi terek – újult meg. Az épületek közel fele műemlék, másik része helyi védettséget élvező építmény. A műemlék épületek esetében történeti kutatás és értékleltár készült; a munkák restaurátori szakfelügyelet mellett valósultak meg. Minden esetben elsődleges szempont volt a teljes állagmegóvás és a műszaki modernizáció.

Egy egyházközség életében az egyik legnagyobb ünnep a templom megújulása. Azon kívül, hogy megcsodálhatjuk az épület szépségét, jó alkalom ez arra is, hogy emlékeket idézzünk fel – mondta a főpásztor, majd arról szólt: amióta a gondolkodó ember megjelent a földön, keresi Istent. Mintha egy vevőkészüléket rejtettek volna el személyiségünkben, amely állandóan kutatja az adóját. Erre a célra a mindennapoktól elzárt épületeket hoztunk létre a történelem során.

A dorogházai Szent Kereszt felmagasztalása templom is szent hely, ahol meghallgathatjuk Isten üzenetét. Az oltáron megtörténik az áldozat bemutatása, ami imádságra fakaszt. Azonban szükség van arra, hogy külsőleg is megújuljon a templom, hiszen így lesz az imádság sajátos és arra alkalmas helye – fogalmazott a megyéspüspök. –

Az Isten háza több mint épített örökség, abban valójában mi vagyunk az élő kövek.

Mi vagyunk az Egyház, amit fizikailag is befogad egy szent tér, az élő közösség, ami Krisztus szeretetét és irgalmasságát közvetíti.

Ez a nap több szempontból is különleges – tette hozzá Marton Zsolt. – Egyrészt az elvándorlók és menekültek világnapja, másfelől pedig Szent Gellért püspök, az első magyar vértanú emléknapja is.

Kérjük az ő pártfogását, közbenjárását, imáit erre a közösségre és a szép templomra, hogy a közösség növekedjen és együtt haladjunk földi életünk zarándokútján, kihívásai és örömei közepette – zárta prédikációját a főpásztor.

*

A műemlék templom a beruházás során kívül-belül megújult. Megvalósult a csapadékvíz megfelelő elvezetése, az átázott falak szakszerű rendbetétele. A torony fa részei is nagyon elhasználódtak, ezt szintén ki kellett cserélni, és a teljes elektromos hálózat felújítása is elkészült. Szilárd burkolatot kapott a templom melletti, eddig murvás út; leburkolták a harangláb előtti kis teret is. Kijavították a szentély boltozatának repedéseit; restaurálták a freskókat és a barokk főoltárt. A templomban a fűtés korszerűsítése is megtörtént, megoldották azt is, hogy a sekrestyében is meleg legyen télen. Javították az acélszerkezetes ablakokat és a faszerkezetű ajtókat, majd újra is festették azokat. A templomépület és a harangláb új külső megvilágítást kapott.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye; nool.hu

Magyar Kurír