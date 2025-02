Isten minden napra üzen valamit számunkra – Megújult a mezőnyárádi katolikus iskola

Pályázat keretében kicserélték a nyílászárókat, teljes épületgépészeti és villamosipari felújítás, valamint akadálymentesítés történt, napelemes rendszert telepítettek, oktatási, sport és kommunikációs eszközökkel bővült az intézmény, kicserélték a tantermek bútorzatát és egy természettudományi szaktantermet is kialakítottak. A felújítás az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával valósult meg.

A hálaadó szentmise elején Kalóné Papp Krisztina igazgató örömének adott hangot, mivel a forrásoknak köszönhetően az intézmény igazi értéke, a katolikus keresztény nevelés mellett immár az épület tekintetében is vonzóvá vált az iskola, ahová a környező településekről is szívesen íratják be a szülők gyermekeiket.

A szentmisét Lóczi Tamás, az Egri Főegyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) elnöke mutatta be.

Prédikációjában egyebek mellett arról beszélt, hogy hiába tervezzük meg előre az életünket, sokszor adódnak váratlan és nehéz helyzetek, amelyek a nehézségükkel együtt hozzájárulnak ismeretben, lelkiségben, emberségben, tartásban, szellemiségben való fejlődésünkhöz, és erőt adnak majd nekünk a későbbiekben. Isten minden napra akar üzenni valamit számunkra. Gyermekként még nem teljesen értjük meg ezeket, felnőttként azonban már meglátjuk az ezekben rejlő mélységeket és bátorításokat.

A névadó, Sándor István vértanúságáról szólva rámutatott, hogy nemcsak addig kell megtenni a kötelességeinket, amíg számon kérik vagy amíg látják mások, hanem akkor is, amikor senki sem látja. A katolikus iskola megadja az alapokat, hogy felnőttként is igénye legyen az innen kikerülőknek arra, hogy odafigyeljenek Isten szavára, a lelkiismeretre, a felebaráti szeretetre és a világ csábításának ellenállva kitartsanak hitükben. A felnőttek dolga pedig az, hogy a háttérből támogatva, a körülmények biztosításával megteremtsék a tanuláshoz, növekedéshez, fejlődéshez szükséges feltételeket. Ez történt az elmúlt időszakban a mezőnyárádi intézményben is.

Lóczi Tamás köszönetet mondott az iskolavezetésnek és a pedagógusoknak a mindennapos oktató-nevelő munkáért, amellyel Sándor István példáját is közelebb hozzák a fiatalokhoz. A diákokhoz szólva pedig azt kívánta, hogy felnőttként majd vegyék észre, hol tudják szebbé, jobbá, elfogadhatóbbá tenni azoknak az embereknek az életkörülményeit, akikhez küldetést kapnak.

A szentmise végén a diákok rövid műsorral mutatták meg színjátszó és zenei tehetségüket, majd Lóczi Tamás megáldotta a felújított intézményt, melyben jelenleg 150 diák tanul.

Szöveg: Pap Ildikó

Fotó: Vozáry Róbert/Szent István Televízió

Forrás: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír