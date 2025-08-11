Isten népe vagyunk – Idén is megtartották a szlovák hívek zarándoklatát Máriaradnán

A zarándoknapra Temes, Arad, Bihar, Szilágy és Szatmár megyéből – tehát a temesvári, nagyváradi és szatmári egyházmegyék területéről – több száz szlovák hívő érkezett, valamint a szentmisén a Szlovák Köztársaságból jött fiatalok és papok egy csoportja is részt vett.

A szentmisét Böcskei László nagyváradi megyéspüspök mutatta be, koncelebrált Pál József Csaba temesvári megyéspüspök, valamint a nagyváradi egyházmegyéből Vakon Zsolt püspöki irodaigazgató; Mlinárcsik Ján, a nagyváradi szlovák személyi plébánia plébánosa; Jozef Ferik sáráni plébános; Frnka Jaroslav bodonosi plébános és Anton Mercsák baromlak-füvesi plébános; a temesvári egyházmegyéből Demeter Salman nagylaki plébános és Hajdú József nyugalmazott lelkipásztor; a kassai főegyházmegyéből Štefan Kormančík szalézi szerzetes, aki az ünnepi szentbeszédet mondta és Martin Rečlo lelkipásztor, a kassai főegyházmegye családpasztorációs központjának igazgatója, aki az evangéliumot olvasta fel.

A jelenlévőket román nyelven Pál József Csaba temesvári megyéspüspök üdvözölte: „Szeretettel köszöntelek benneteket itt, Máriaradnán. Örömömre szolgál, hogy ilyen szép számban eljöttetek. Isten áldjon meg benneteket! Szeretettel üdvözlöm Böcskei László püspök atyát, aki évről évre megszervezi ezt a zarándoklatot. Lehet, hogy mi itt, a mi egyházmegyénkben kevesebben vagyunk, de veletek együtt megélhetjük azt az örömöt, hogy Isten népe vagyunk.”

A szentmise végén felszólalt Adrian-Miroslav Merka, a Romániai Szlovákok Demokratikus Szövetségének Bihar megyei képviselője, aki megköszönte a jelenlévőknek a részvételt az ünnepen, és elismerését fejezte ki a püspököknek és papoknak a szlovák közösségek pasztorálásáért, valamint a hit és a szlovák nyelv megőrzéséért tett erőfeszítéseikért.

A képviselő a temesvári püspökség sajtóirodája munkatársának kérdésére elmondta: „Számomra ez a zarándoklat a szlovákok találkozását jelenti, az egység, az összetartozás és a közös imádság pillanatát, hiszen több megyében élünk szétszórtan: Krassó-Szörény, Temes, Arad, Bihar, Szilágy, Szatmár és Máramaros. Máriaradna kedvelt zarándokhely, amelyet a szlovák hívek jól ismernek, és a bazilika harangjai minden évben ide hívnak bennünket.”

A liturgia végén Böcskei László nagyváradi megyéspüspök is köszönő és buzdító szavakat intézett a jelenlévőkhöz: „Köszönetet mondok a Szlovákiából érkezett papoknak és fiataloknak, akik egyházmegyéink plébániáin a missziós napok lelki programját vezették. Minden évben, a vakáció idején papok és önkéntes egyetemisták érkeznek Szlovákiából ezekre a missziós napokra – ez a remény és a lelki megújulás jele. Ez alkalommal szeretném üdvözölni a családok találkozójának szervezőit és résztvevőit. Néhány héttel ezelőtt több mint 200 szlovák család gyűlt össze néhány napra, hogy elmélyülten elmélkedjenek a keresztény család küldetésének szépségéről és fontosságáról a mai világban. Kérjük a Boldogságos Szűz Máriától az áldást és a kegyelmet, hogy családjaink példák lehessenek a mai társadalomban.”

A megyéspüspök végül kérte, ne feledkezzenek meg arról, hogy imádkozzanak fiataljaikért, valamint a papi és szerzetesi hivatásokért.

A záró áldás után a jelenlévők keresztúti ájtatosságon vettek részt a máriaradnai bazilika mögötti dombon lévő stációknál.

Idén is sok zarándok érkezett a radnai Mária-kegyhelyre gyönyörű népviseletbe öltözve, virágokkal díszített keresztekkel, így őrizve egy több évszázados élő hagyományt, amely a hitet összekapcsolja a nemzettudattal.

Murojac Iosif, aki Szatmár megyéből érkezett fiával és rokonaival, így fogalmazott: „Eddig majdnem minden alkalommal részt vettem a zarándoklaton, csak a világjárvány éveiben hiányoztam. Azért jöttünk, hogy a Boldogságos Szűz Máriához imádkozzunk családtagjainkért és az otthon maradottakért.”

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

