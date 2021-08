Isten növelni akar bennünket – Udvardy György veszprémi érsek üzenete az új tanévre

Hamarosan szeptember elseje lesz, már lelki szemeink előtt ott vannak a kisdiákok hatalmas táskákkal. Az autóbuszok, amelyek szállítják az iskola elé a növendékeket. Édesanyák, édesapák, akik ugyancsak a gyermekek dolgaival fölszerelkezve igyekeznek az iskolába, délután pedig vissza otthonaikba. Itt van a készülődés ideje, az izgalom ideje, és talán még az aggódás is megfogalmazódik bennünk az előttünk álló tanévvel kapcsolatban. Hogy pontosan milyen körülmények várnak bennünket, nem tudjuk. Szeretnénk, ha megszokott környezetünkben tudnánk végigvezetni az iskolaév programjait, ebben bizakodunk.

Mire is vállalkozunk? Valóban ez látszik, amit említettem. Gyermekek, fiatalok, iskolatáskával. Többen vannak a tömegközlekedési eszközökön. Megelevenedik az iskola, az óvoda környéke, a szülők talán aggódnak esténként otthon a lecke miatt, milyen programokat kell holnap teljesíteni? Ez az, ami látszik. Valójában mi történik? A bennünket létbe szólító Isten, a növekedést adó Isten növelni akar bennünket. Növelni a gyermeket, növelni a szülőt, növelni a pedagógust, növelni az intézményvezetőt. Gazdagítani ember- és istenismeretben, gazdagítani az emberi kultúra ismeretében, növekedést adni. Természetes, hogy mindannyiunktól elvárja a szükséges erőfeszítéseket. Diáktól is, szülőtől is, pedagógustól is.

Szükséges, hogy saját tevékenységünket, napról napra ismétlődő cselekedeteinket nagy méltósággal éljük meg. Úgy, ahogyan a mellénk szegődő és növekedést adó Isten ezt teszi.

Óriási a jelentősége a szülő magatartásának, helytállásának, a diák, gyermek napról napra való készületének, a pedagógus szerepvállalásának, s óriási a jelentősége annak, hogy együtt akarunk növekedő, növekedést adó közösséget teremteni.

Isten kész ebben az együttműködésben, vár bennünket. Mi pedig napról napra éljük át azt a méltóságot, amivel megajándékozott bennünket, hiszen ez a növekedés, isteni növekedés mind a szülő, mind a gyermek, mind a pedagógus számára. Legyen bátorságunk ehhez, s legyen örömünk az előttünk álló feladatok örömteli teljesítéséhez. Áldott iskolaévet kívánok mindenkinek!

Forrás, fotó és videó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír