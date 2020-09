Isten szeretete ki nem apadó forrás – Kápolnamegáldás Kiskutason

Kiskutas apró falu Zala megyében, közel Zalaegerszeghez. Iskolakápolnáját Jézus Szíve tiszteletére szentelték, melynek felújítása nemrég fejeződött be. Korábban nagyon rossz állapotba került az épület és a kert – mondta el Halász Gábor, a település polgármestere, hozzátéve: az elmúlt években lépésről lépésre haladva újították fel az épületet, majd a kertet is. Mivel az épületben van a könyvtár és a kápolna is, elnevezték Menedékháznak, és ezt a nevet a falubeliek is használják.

A Menedékház azon szárnya, ahol a kápolna van, korábban vizessé vált. Ennek orvoslására pályázati forrást nyertek. Ám a kivitelezés során kiderült, hogy nem a falak rossz állapota miatt vizes az épület, hanem a padlózat és az alap okozza a problémát. A terveket módosították, és a munkálatoknak köszönhetően a következő évtizedekben ezzel már nem lesz probléma – mondta a polgármester.

Gyöngyös Balázs, a település plébánosa reményét fejezte ki, hogy a felújítás hozzájárul a hitélet megújulásához is, és a helyiek egyre nagyobb számban vesznek részt a kápolnában tartott szertartásokon, imaalkalmakon, rendezvényeken.

Székely János szombathelyi megyéspüspök áldotta meg a felújított iskolakápolnát. Szentbeszédében a főpásztor kiemelte: Kiskutas kútja a kápolnában van, ahol jelen van az élő Isten. Addig van ennek a falunak jövője, amíg idejönnek meríteni az emberek. Van bennünk egy olyan szomjúság, amelyet földi forrás nem tud csillapítani, csak Isten. Ha nem megyünk ehhez a forráshoz, akkor nemzetünknek nem lesz jövője.

Európában napjainkban templomokat adnak el, rombolnak le, mert azt hangoztatják, hogy vallás nem kell, Isten nem kell. Hálásak lehetünk, hogy olyan országban élünk, ahol templomokat újítunk fel, építünk – tette hozzá Székely János.

Aki keresi Istent, annak az életén áldás lesz, kiteljesedik az élete. Ez az erő az, ami az egyént önmaga fölé emeli, ami a házasságokat is átsegítheti a mélypontokon: az isteni végetlen szeretet, a szeretet kiapadhatatlan forrása. Ez az, ami egy társadalmat is felemel. Ha nem tudunk ehhez a kúthoz, forráshoz odajárulni, akkor igazi jövőnk nincs, és a társadalom elvész. Az európai kultúra és benne magyar népünk kultúrája a kereszténységből született és ettől vált termékennyé. Addig van jövőnk, amíg ebből a forrásból meríteni tudunk. Azt kívánom, hogy gyakran jöjjenek ehhez a kúthoz meríteni – mondta Székely János.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

