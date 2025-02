Isten teremtő munkájában vehetünk részt – A házasságot ünnepelték Veszprémben

Az ünnepi alkalmat – a hagyományoknak megfelelően – a veszprémi főpásztor gondolatai nyitották meg.

A házasság – mint Istentől akart közösség – ünneplése nagyon fontos – hangsúlyozta Udvardy György. Ilyenkor tulajdonképpen azt ünnepeljük, akik és amilyenek a hétköznapokban is vagyunk. Ugyanakkor kicsit „felülről” nézünk rá az életünkre, hiszen a házasság férfi és nő olyan közössége, amelyben Isten teremtő munkájában vehetünk részt.

A házasság, a család az a kiindulópont, amelyből a közösségeink is felépülnek; a család az a közösség, amelyben szeretni tanulunk. A házasság az egyetlen olyan szentség, amelyet maguk a házastársak szolgáltatnak ki egymásnak.

A házasság hete idei mottója: „Beszélgessetek a házasságotokért!” kapcsán a Veszprémi Érsekség közösségi oldalain az elmúlt héten öt kisfilmet is bemutattak, amelyekben házaspárok beszéltek házasságukról, kapcsolatukról. A megszólalók szinte kivétel nélkül kiemelték a kommunikáció fontosságát. Udvardy György ehhez kapcsolódóan emlékeztetett: a házastársak kommunikációja nem korlátozódhat csupán információk megosztására, mert a házasságnak valódi communiónak kell lennie: közösségre kell lépni a másikkal. Az érsek végül Isten áldását kérte a házaspárokra.

Ezt követően Molnár György verses-zenés irodalmi produkcióját élvezhette a közönség, aki elsősorban kortárs versek megzenésítésével csalt mosolyt a résztvevők arcára. Két blokkból álló műsorában a közönséget is bevonta vidám előadásába.

Az est folytatásában Varró Dániel költővel és feleségével, a veszprémi születésű Gelencsér Zsófiával beszélgetett Gerstmár Ferenc házasságról, költészetről, könyvekről és gyereknevelésről.

A jó hangulatú beszélgetésből kiderült, hogy családi életükben fontos szerepet kap a humor, jóllehet Daniék ezen a téren is sokszínűek: van, aki inkább a nyelvi humort, van, aki a szóvicceket, míg más az iróniát érzi inkább magáénak; így még a családtagok sem mindig értik egymás humorát. Bár más-más közegből érkeztek és különböző neveltetést kaptak, de a család bővülésével párhuzamosan a gyereknevelésben is megtalálták a közös hangot a házastársak. Dani elmesélte, hogy amikor első kisfiuk megszületett és ő kézbe vette a síró újszülöttet, tanácstalanságában elkezdte szavalni neki az első verset, ami hirtelen eszébe jutott – ez éppenséggel Ady Endre Párisban járt az Ősz című műve volt –, és nagy meglepetésére a csecsemő rögtön abbahagyta a sírást. Ebből Dani azonnal levonta azt a következtetést, hogy a költészetnek bizony gyakorlati haszna van, hiszen még egy síró babát is képes megnyugtatni.

Kiderült, hogy a gyereknevelés során az egyik fontos tudatos döntésük a rendszeres esti meseolvasás, amelynek során a kortárs magyar gyermekirodalom szinte teljes palettáját felvonultatták már fiaiknak, mindig igyekezve minőségi irodalmat választani felolvasásra. Dani szerint fontos szempont az is, hogy az „esti mese” a felnőtt (fel)olvasó számára is élvezhető legyen. A beszélgetést tovább színesítette, hogy Dani „illusztrációként” felolvasta egy-egy versét, írását, amelyekből többek között kiderült, hogy mit érdemes tudni a böngyöjbákról, valamint hogy milyen nehézségei vannak a hitvesi költészetnek.

A beszélgetést követően a kerek évfordulót ünneplő házaspárokat köszöntötték, majd a résztvevők vacsora mellett folytathatták a beszélgetést.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír