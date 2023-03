Isten terveinek szolgálatában élni – Szent József ünnepén megáldották az apákat Székesfehérváron

A főpásztor Szent Józsefről mint a férfi küldetésének példaképéről beszélt. „A legnagyobb szentek sorában ünnepeljük, mégis a hívek szívében halványabban él a tisztelete. Ezért is volt fontos Ferenc pápa szándéka, hogy Szent József tiszteletét megerősítse, és az apák hozzá forduljanak közbenjárásért. A Szentírás szűkszavú az életéről, nem idézi szavait, de történeteket tudunk róla… Amit biztosan tudhatunk, az mégis a legtöbb, amit emberről leírhattak, miszerint igaz ember volt Isten előtt” – hangsúlyozta a főpásztor, majd arról beszélt, hogy Szent József is megtapasztalta a lélek sötét éjszakáját, amikor összetörtek családjáról és annak jövőjéről elgondolt tervei. De a Szentlélek indítására elfogadta Isten akaratát, és többé nem a saját álmai megvalósításán dolgozott, hanem átadva az életét az isteni tervnek élt és hűséges is maradt elhatározásában. A testet öltött Istennek, Krisztusnak és Anyjának védelmezője lett, gondoskodott róluk, így állt az Úr szolgálatába.

A megyéspüspök azt is hangsúlyozta, hogy Szent József példásan teljesítette Isten akaratát, hűségben kitartott apai küldetésében a nehézségek ellenére is. „Ha fel tudjuk fedezni, mennyire más terve van Istennek az életünkben, mint amit mi elgondolunk róla, akkor eljutunk az igazsághoz, ami szabaddá tesz minket az Úr tervének megvalósítására. Szent József igazi, méltó példakép, tanítómesterünk ebben, mert mindannyiunk életében vannak döntési helyzetek, amikor vagy magunkat akarjuk megvalósítani és sajnálkozunk, hogy nem sikerül elképzeléseinket valóra váltani, vagy hagyjuk, hogy az Úr vezesse életutunkat. Fel kell tennünk a kérdést: akarjuk-e, hogy Isten terve váljék valóra bennünk” – mondta a főpásztor, és arra buzdított minden jelen lévő apát, merjen napról napra igazabb emberré válni Isten előtt, és hagyja kibontakozni az ő terveit a mindennapokban. A szentmise végén a megyéspüspök Szent Józsefnek, a családok őrének, az édesapák példaképének közbenjárását kérte, hogy az apák imádságra, hitre, az istentiszteleten való részvételre, becsületes munkára neveljék gyermekeiket.

A záróáldás után Spányi Antal püspök külön megáldott minden megjelent édesapát és nagyapát. A Székesfehérvári Egyházmegyében a hagyomány szerint minden templomban megáldották az édesapákat, kérve Szent József közbenjárását és áldását rájuk és családjuk életére.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye / Berta Kata

Fotó: Kovács Marcell

Magyar Kurír