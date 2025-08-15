István király elindította népét az élet útján – Fogadalmi szentmise Székesfehérváron

Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéit a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar kíséretével és Szakács Péter püspöki titkár vezetésével vitték a Szent István király székesegyházba. A körmenetben részt vett az egyházmegye papsága, köztük Francz Kaspar kanonok, Fejér Vármegye és Székesfehérvár közéleti vezetői, a közintézmények, rendvédelmi és társadalmi szervezetek képviselői, a Hagyományőrző Koronaőrök, a Történelmi Vitézi Rend és a Szent István és Szent Korona Lovagrend tagjai, a cserkészek, az oktatási intézmények és az egyházközségek küldöttei.

A szentmise elején Spányi Antal püspök köszöntötte a vendégeket a Fehérvár Televízió nézőit és a Katolikus Rádió hallgatóit, akik a média segítségével kapcsolódtak be az ünneplésbe. A főpásztor köszönetét fejezte ki Francz Kaspar kanonok Németországból hozott ajándékáért, a Páduai Szent Antal, valamint Szent II. János Pál pápa ereklyéért, amiket az egyházmegyének ajándékozott.

„A mai nap számunkra nemcsak az ezer évvel ezelőtt épült, később lerombolt koronázó templomban történteket idézi fel, hanem egy ma is aktuális, máig ható eseményt állít elénk. Arra emlékeztet, hogy amiként őseink sem, úgy mi sem tévedhetünk el a történelem útvesztőiben, napjaink zavaros világában, amelyben élünk” – kezdte ünnepi beszédét a főpásztor majd megemlékezett az agg István király halála előtti utolsó nagy tettéről.

A főpásztor hangsúlyozta: látjuk és tudjuk, hogy a veszélyek nem múltak el országunk felett. Sok vésszel kellett szembe néznünk történelmünk ezer éve alatt, de itt vagyunk. Bár a modern kor valóságaiban megváltozott az életünk, de mégis keresztény kultúrájú nép maradtunk.

Kultúránk minden területén ott van a királytól ránk hagyományozott út, amely az ő számára nem a politikai előnyöket jelentette, hanem a meggyőződést és a belső erőt, a Gondviseléshez való kapcsolódást és az égi erő befogadását.

Talán sokszor már nem is gondolunk arra, hogy életvitelünk hány szokása, megnyilvánulásaink sokasága abból a kereszténységből fakad, melyre a szent király vezetett bennünket.”

Spányi Antal püspök végül arra hívta fel a figyelmet, nem veszíthetjük el identitásunkat, ahogy Európa tette ezt, feladva keresztény kultúráját.

A szent király elindította népét az élet útján. Ma ez az út a keresztény kultúra útja. Ezen az úton idáig eljutottunk, ide megérkeztünk. Mint eddig is, minden nemzedéknek dönteni kell, merre tovább, milyen célokat akar elérni és megvalósítani. Nekünk is döntenünk kell.

Választhatjuk az örökül kapott utat, kereshetjük azt a megoldást, melynek gyökerében ott a keresztény kultúra. Ez az út az életre tart meg bennünket. Választani kell, és most a választás súlyos, felelősségteljes. Válasszuk az életet, menjünk a kipróbált úton, őrizzük kincseinket, legyünk tanúi az örök értékeknek egész Európa, minden ember előtt.

A szent király népét Nagyasszonyunkra bízta, aki történelmünk során hatékony patrónánk lett.

A szent király és a Magyarok Nagyasszonya oltalma alatt és égi közbenjárásukra kérjük, Isten kegyelme őrizzen meg, áldása segítsen minket, miként a múltban, úgy a jelenben és a jövőben is”

– zárta szentbeszédét a főpásztor.

A szentmise után a magyar szent család ereklyéit körmenetben kísérték át a nemzeti emlékhelyre, Szent István király és Szent Imre herceg sírjához, ahol Cser-Palkovics András polgármester mondott ünnepi beszédet.

Ezt követően Spányi Antal megyéspüspök elmondta azt az imát, amellyel a hagyomány szerint a szent király felajánlotta nemzetünket és koronáját a Boldogságos Szűz Máriának, majd Cser-Palkovics András polgármester, Törő Gábor országgyűlési képviselő és Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke közösen koszorúzta meg Szent István király és Szent Imre herceg sírját.

A koszorúzást követően a résztvevők elénekelték a Boldogasszony Anyánk himnuszt, majd visszakísérték a magyar szent család ereklyéit a püspöki palotába.

Székesfehérvár fogadalmi ünnepének fényét a székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI Népzene Tanszakos növendékei, valamint tanárai előadása emelte, Berki Lilla vezetésével.

Az ünnepről szóló bővebb beszámoló ITT olvasható.

Szöveg: Berta Kata

Fotó: dr. Berta Gábor

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír