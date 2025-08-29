A kerekesszékes Katona István püspök áldotta meg az egri bazilika akadálymentes bejáratát

Tavaly a főszékesegyház búcsúünnepén áldotta meg Ternyák Csaba egri érsek a felújított egri bazilikát. A hosszadalmas műemléki hatósági engedélyeztetés miatt csak ezt követően indulhatott meg az épület akadálymentes bejáratának kialakítása, amelyet augusztus 28-án Katona István nyugalmazott egri segédpüspök áldott meg, miután Ternyák Csaba egri érsek megmutatta neki az új kaput.

Korábban korlátlift segítségével lehetett bejutni az épületbe kerekesszékkel.

A múlt év őszén kezdődtek a munkálatok, első lépésként régészeti feltárást végeztek a területen, az ásatás során 17. századi leletek is felbukkantak. Az észak-nyugati oldalon az épülethez illeszkedő rámpát alakítottak ki.

Ternyák Csaba egri érsek augusztus 28-án a kerekesszékkel közlekedő Katona István nyugalmazott egri segédpüspöknek mutatta meg az új bejáratot, s kérte, hogy a közös imádságot követően áldja meg az akadálymentes kaput.

Katona István örömének adott hangot, hogy a szívének oly kedves templomba ezentúl segítség nélkül is bejuthatnak a mozgásukban korlátozottak és a babakocsis családok.

Az ünnepélyes esemény lehetőséget adott arra is, hogy a püspök régi munkatársaival találkozzon.

Ezután Ternyák Csaba érsek bemutatta a felújított bazilikát és a szentévi keresztet.

Az akadálymentes bejáratot – miként a fő- és oldalbejáratot – a szertartások alatt és a bazilika látogatási idejében tartják nyitva.

Szöveg: Bérczessy András

Fotó: Balogh Ferenc

Forrás: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír

