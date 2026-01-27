Itt életekről van szó! – Grzegorz Ryś krakkói érsek felhívása a fagyban szenvedő Kijevért

Kijevben ezekben a napokban, amikor a hőmérséklet -10 °C-ig süllyedt, körülbelül 500–800 ezer ember él fűtési korlátozások között vagy a fűtés teljes hiányában. Ez utóbbi körülbelül 200–300 ezer embert érint kritikus szinten, akik olyan kerületekben élnek (főleg a város bal parti részén), ahol a hőközpont közvetlen találatot kapott, és a fűtési rendszer teljesen leállt. További százezrek korlátozott szolgáltatásban részesülnek, akiknél a „rotációs fűtés” van érvényben (pár óra fűtés, pár óra szünet). Ukrajna-szerte jelenleg összesen nagyjából 1,5–2 millió ember lehet közvetlenül érintett a fűtés teljes hiányában, és további milliók élnek úgy, hogy a fűtésük naponta csak néhány órát üzemel. Ez azt jelenti, hogy az ország lakosságának körülbelül 20–25 százalékát, azaz minden negyedik–ötödik embert érinti közvetlenül a fűtési válság valamelyik súlyos formája a tél közepén.

Az alábbiakban közzétesszük a krakkói érsek felhívásának szövegét magyar fordításban.

Krakkó, 2026. január 24.

Kedves Testvérek!

Ma hajnalban az alábbi üzenetet kaptam Szvjatoszlav Sevcsuk kijev-halicsi nagyérsektől: „Újabb pokoli éjszakát éltünk át. Kijevben -10 fok van. A bal part [a Dnyeper folyó bal partján elterülő, sűrűn lakott, hatalmas lakótelepekkel teli városrész – a szerk.] szenvedte el a legnagyobb károkat…

Folytatódik a küzdelem az életért, a melegért és a fényért.”

Az üzenet mellé egy [info]grafikát is mellékelt, amely az éjjel Kijevre kilőtt rakéták és drónok százait mutatta.

Válaszul – azt hiszem, ez magától értetődő – feltettem a kérdést: hogyan segíthetünk?

A nagyérsek ezt válaszolta: „Nagy teljesítményű generátorokra és mobil hőközpontokra (mobil kazánházakra) van szükségünk, amelyekkel önállóan megvilágíthatók és fűthetők azok a kijevi területek, ahol az emberek a nagy hideg miatt szenvednek.”

Nővéreim és Fivéreim!

Nem maradhatunk közömbösek.

Ezért elrendelem, hogy az egész főegyházmegyében a február 1-jei, vasárnapi teljes perselyadományt Kijev megsegítésére fordítsuk.

Tudom, hogy egy héttel korábban van [január 25-én volt – a szerk.] a Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy [Nagy Karácsonyi Jótékonysági Mozgalom] (WOŚP) gyűjtése, amelyet nagylelkűen támogattok.

Mégis van bátorságom arra kérni titeket, hogy most is legyetek hasonlóan nagylelkűek és bőkezűek. Itt életekről van szó! Ugyanakkor a kért berendezések nem olcsók. Az adományokat közvetlenül a [Krakkói Főegyházmegyei] Karitász számlájára lehet átutalni a következő megjegyzéssel: KIJÓW (KIJEV).

Az első generátort én magam fogom megvenni.

Gyors cselekvésre kérlek titeket. A rá következő vasárnap (február 8-án) tájékoztatunk benneteket a gyűjtés összegéről és arról, hogy mit sikerült vásárolnunk.

Szívből megáldalak titeket:

✠ Grzegorz

XIV. Leó pápa január 25-i, vasárnapi Angelusában, az Úrangyala elimádkozása után a következő felhívást tette: „Ezekben a napokban ismét folyamatos támadások érik Ukrajnát, melyek egész települések lakosságát teszik ki a tél hidegének. Fájdalommal követem az eseményeket, lélekben közel vagyok mindazokhoz, akik szenvednek, és imádkozom értük. Az ellenségeskedések elhúzódása egyre súlyosabb következményekkel jár a civil lakosságra nézve, elmélyíti a népek közötti szakadékot, és mind távolabb sodor az igazságos és tartós béke megteremtésétől. Mindenkit biztatok, hogy még nagyobb erőfeszítéssel munkálkodjon e háború befejezésén.”

Forrás: Krakkói Főegyházmegye

Fotó (archív): Lambert Attila

Székács István/Magyar Kurír