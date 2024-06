Itt szőnyegek, barátságok, jobb sorsok szövődnek – Szövőmester a tököli máltai fogyatékos napköziben

A történetszövést 2023 őszétől indítjuk. Vivien, a Máltai Szeretetszolgálat tököli Fogyatékosok Nappali Otthonába járó fiatalok egyike cserfes alkat, talpraesett és önálló, nagyon szívesen szóba elegyedik akár ismeretlenekkel is. Down-szindrómás, így azok közé tartozik, akiknek a fogyatékossága szembetűnő, ám azt sokkal hamarabb észrevenni rajta, hogy különleges bizalommal viszonyul a világhoz. Amikor barátkozni kezd, az magával ragadó – szó szerint. A mindennapi buszozás során ismerkedett meg Győri Ildikó szövőnővel, aki érdeklődött, hová utazik, mire Vivien mesélni kezdett a máltai napköziről, az itt szerzett élményeiről, a barátairól, a kézműves alkotásairól. A felsorolásban maga szőtte telefontartó is szerepelt. Győri Ildikó ezután azt tudakolta, nincs-e szükség véletlenül egy szövőoktatóra ebben az intézményben. Így lett a tököli fiataloknak mesterségbeli tanítója.

A tizenöt fős tököli Máltai napközibe a Csepel-sziget településeiről (Halásztelek, Szigetszentmiklós, Szigetcsép, Szigetújfalu, Szigetbecse, Ráckeve, Tököl, stb.) érkeznek a fogyatékossággal élő fiatalok. Az intézményben sokféle kézműves foglalkozáson vesznek részt (van például nemezelés, agyagozás, kertészkedés, képeslaphímzés, gyöngyfűzés, mandalafestés), és a közösségi terem az elmúlt időszakban valóságos szövőműhellyé alakult át. Győri Ildikó vezetésével, Szászné Rubesch Éva és Ujvári Edina munkatársak segítségével heti két vagy három alkalommal zajlik szövőfoglalkozás, amelyen a fiatalok képességeikhez és kedvükhöz mérten, saját tempójukban tanulják a mesterséget.

A szövőfoglalkozás beszélgetőkörrel indul, ahol a fiatalok megoszthatják, mi történt velük a legutóbbi alkalom óta, mi bántja, mi lelkesíti, mi foglalkoztatja őket. A kis csapat közös szenvedélye az irodalom: amíg befűzik a szálakat, vagy nekikezdenek egy újabb, „körmöcske” technikával készülő ülőpárnának, verseket, meséket olvasnak fel egymásnak – nem ritkán olyanokat, amiket ők maguk költöttek. Győri Ildikó szerint ezalatt új dolgokat tanulnak, együtt örülnek a szépnek, és a belső egyensúlyuk, az egymással való kapcsolatuk, a közösségük is „összeszövődik”. Meghallgatják, megvigasztalják, megünneplik egymást, és átbeszélik az őket érdeklő, érintő témákat – például ha rossz volt a hétvégéje valakinek, vagy ha nem tetszik a keresztneve, amit a szülei adtak neki, vagy hogy a máltai fogyatékosotthonok közti gyalogló-kihívásban kinek hány lépést sikerült lesétálni, amikor épp őrajta volt a számláló.

A foglalkozás elején mindig választanak egy segítőt is, akinek az a feladata, hogy a szövéshez szükséges eszközöket mindenkinek biztosítsa: adjon új fonalat, ha elfogyott, dobja ki a szemetet, vegye föl, ha valami leesett a földre, juttassa el a leverővillát vagy a nagyollót annak, aki kéri (persze csakis hegyével lefelé fordítva). „Segítő bárkiből lehet, és segítőnek lenni kitüntetés, örömforrás, mert ebben a szerepben a fiatalok azt élhetik meg, hogy ők adnak, hogy hasznossá lehetnek a többiek számára. Mindenkinek meg kell tapasztalnia, hogy ő nem csak segítségre szoruló valaki” – mondja Győri Ildikó, aki a fiatalok fejlődését sem elsősorban textilművészeti szempontból értékeli: „Folyamatosan tanulunk, a fiatalok tehetsége szerint hosszú távon el lehet jutni akár a szövésmintákig is, de itt nem az a cél, hogy mindenki mindent tudjon, hanem az, hogy jól érezzék magukat, hogy a szövés eszköz legyen ahhoz, hogy az életük rendben legyen. A mottónk is erről szól: szépen, lassan, élvezettel kell dolgozni. Ha hajtjuk egymást, vagy mindenkitől olyat várunk el, amire még nem képes, akkor elvész a lényeg.”

A tököli máltai napközi szövőfoglalkozásairól IDE kattintva többet is megtudhatnak.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír