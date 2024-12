Januárig várják a közönség szavazatait a Média a Családért díj jelöltjeire

A 2007-ben alapított Média a Családért díj olyan magas szakmai színvonalat képviselő, nyomtatásban és online felületen megjelenő cikkeket, rádió- és televízióműsorokat jutalmaz, melyek célja nem csupán az olvasottság, hallgatottság vagy nézettség növelése, hanem érdemi információ és segítség nyújtása a családok számára az őket érintő nehézségekben. A megjelenéseket havonta szemlézik, 2016 óta a határon túli magyarlakta területeken is.

Hogyan zajlanak a hétköznapok egy olyan családban, ahol a szülők hét gyermeket nevelnek? Miért számít még mindig tabunak a nők harmadát érintő perinatális veszteség? Milyen változást hozhat a szülői gondoskodás nélkül maradt gyerekek életébe, ha olyan nevelőszülőkhöz kerülnek, akik valóban szerető, meleg otthont tudnak teremteni? És milyen segítséget kaphatnak a mentális problémákkal küzdő tizenévesek és családtagjaik? Többek között ilyen témákkal foglalkoztak a Média a Családért és a Külhoni Média a Családért díj idei jelöltjei.

A díj szakmai zsűrije az év minden hónapjában kiválaszt egy-egy hazai és külhoni médiamegjelenést, majd az így kiemelt 2×12 jelölt közül kerül ki az adott év két győztese, akik határon innen és túl elnyerik a Média a Családért díjat.

„A jó újságíró bátor ember. És most nem a tűzvonalban járó vagy provokatív kérdéseket feltevő riporter merészségére gondolok, hanem arra a bátorságra, amellyel egy-egy szerző előfeltevésein vagy félelmein túllépve megmerítkezik mások nehézségében, örömében, sorsában, vállalva, hogy mindez a saját életére is visszavonhatatlanul hatással lehet. És ha ezt szakmája minden tudásával olyan cikké vagy műsorrá formálja, hogy az mások életében is változást hozzon, akkor ez a bátor ember jó újságíró is. A médiának és a család témájának nagy szüksége van ilyen kollégákra. Őket szeretnénk megmutatni” – mondja Szám Kati, a Képmás magazin főszerkesztője, a szakmai zsűri tagja.

A jelöltekre a közönség is szavazhat minden évben mindkét kategóriában: a legtöbb szavazatot kapó egy-egy jelölt lesz a magyarországi és a külhoni Média a Családért díj közönségdíjasa.

A jelölteket a Képmás magazinban és az alapítvány honlapján is bemutatják.

A szavazók a kategóriákon belül több jelöltre is leadhatják voksukat a mediaacsaladert.hu oldalon.

Az elismeréseket ünnepélyes keretek között, 2025. január 23-án adják át.

Forrás és fotó: Média a Családért Alapítvány

Magyar Kurír