Jelentős Tandori-hagyaték került a váci Apor főiskolára

Tandori Dezső 2019-es, és felesége, Ágnes egy évvel később bekövetkezett halála után az örökösök – Ágnes testvérei, Kálovits Antalné és Nagy Edit – úgy döntöttek, hogy a házaspár könyvtárának egy jelentős részét az Apor Vilmos Katolikus Főiskolának adományozzák. Kérésük az volt, hogy az átadott 6413 kötet maradjon egyben és a gyűjtemény legyen kutatható. Ezért a köteteket egy külön erre a célra speciálisan átalakított, zárható polcrendszerrel ellátott helyiségében helyezték el, amelyet dedikáltan Tandori Dezső és Ágnes hagyatéknak neveztek el.

Az intézmény munkatársai a most zajló katalogizálás során számtalan kedves, személyes dologra bukkantank, levelekre, újságkivágásokra, személyes jegyzetekre, utazásokhoz kapcsolódó emlékekre; emellett sok olyan kötet is előkerült, amelyet az írónak dedikáltak a magyar irodalom jelentős alakjai, például Esterházy Péter, Háy János, vagy Ágh István. Az egyik kötetben, amely a díszmadarakról szól, Tandori személyes jegyzetei olvashatók; figyelembe véve, hogy az irodalmár és felesége számára mit jelentettek a madarak, ez különösen érdekes darab.

A könyvek a házaspár legendás Lánchíd utcai lakásából dobozokban érkeztek a főiskolára, ahol a könyvtárosok polcra rakták őket. Jelenleg a katalogizálás zajlik, ami tekintettel a könyvek számára, hosszabb folyamat, várhatóan jövő decemberre zárul le.

A gyűjtemény előzetes időpont-egyeztetéssel addig is látogatható, ehhez a konyvtar@avkf.hu e-mail-címre kell írni.

„Az ember Tandorit nem vitatja. Mintha életre keltené egykori tanára, Nemes Nagy Ágnes körének művészi és emberi eszményeit – egyfajta, a XX. században elképzelhetetlenül szublimált alternatív univerzumot hozva létre a budai Alagút szomszédságában Ágnessel és a madarakkal. Az író-költő, aki senkié, és ezáltal mindenkié. Lázas izgalom ennek a világnak a személyes tárgyai közé lépni, gondolatainak, kanapé mellé tett köteteinek kézzelfogható valóságába pillantani” – fogalmazott Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora az intézménybe került Tandori-gyűjtemény kapcsán.

„Tandori Dezső könyvtárának megőrzésénél fontos szempont volt, hogy egyben maradhasson a könyvtár, hiszen így tudunk igazán teljes képet alkotni arról, milyen könyvek ölelték körül Dezsőt, milyen könyveket olvasott. A váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola több szempontból is a legjobb választásnak tűnt. Egyrészt nagyon nagy szeretettel és lelkesedéssel fogadták a köteteket. Emellett Váchoz erős kötődése van családunknak, hiszen Dezső felesége, Ágnes az ’50-es években ott élt szüleivel, testvéreivel. Még az ’56-os forradalomról is rengeteg történetet meséltek. Sőt, gimnáziumba is a főiskola épületébe járt. Mindig szívesen látogattunk ebbe a meseszép, barátságos városba. Emellett a főiskola fölajánlotta, hogy Dezső könyvtára kutatható marad mindenki számára. A legjobb választás volt” – mondták el az örökösök.

