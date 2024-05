Jeunesse-Lumière nemzetközi katolikus evangelizációs iskola nyílt Kisvárdán

Az Ifjú Lámpás Missziós Iskola egy nemzetközi katolikus evangelizációs iskola, melyben a fiatalok egy évet Istennek szentelnek, hogy elmélyüljenek az imádságban, az Egyház tanítását megismerjék, a közösségi élet örömeit megtapasztalják és a keresztségben kapott missziós küldetésüket megéljék.

Hat fiatal „Ifjú Lámpás” a Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Bölcsőde intézményébe is ellátogatott. A fiatalok hittanórákon és osztályfőnöki órák keretében mutatkoztak be. Bákonyi János iskolalelkész és Votykuné Aradi Angéla hittanár kalauzolta őket, találkoztak Kaszásné Tóth Judit főigazgató asszonnyal.

Az órák interaktív bemutatkozással kezdődtek, majd megismerhettük a közösségüket, bepillanthattunk a mindennapjaikba és láthattunk egy kisfilmet is az életükből. Ezután komolyabb témák kerültek előtérbe. Példázatok segítségével megismerhettük a fiatalok hitvallását, illetve egy-egy fiatal tanúságot tett arról, hogyan mutatkozott meg az életében Isten, hogyan tapasztalta meg az Ő szeretetét. Dolgoztunk kiscsoportokban is, a találkozók végén pedig együtt imádkoztunk, énekeltünk.

Felejthetetlen élményt szereztetek számunkra Bence, Dávid, Hajna, Kinga, Margit, Zuhra! Köszönjük nektek! Külön köszönöm a személyes, szívből jövő áldásotokat! Sohasem kaptam még ilyet! Isten áldása kísérjen utatokon!

Az Ifjú Lámpások közössége idén az ajaki és a nyírkércsi egyházmegyei köznevelési intézményeinkbe is ellátogattak, Ajakon Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspökkel is találkoztak. A közösség visszatérő vendége az egyházmegyének, hiszen az elmúlt években Nyíregyházán, Egyeken, Debrecenben is tartottak missziós hetet diákjaink számára. Egy évvel ezelőtt, 2023. március 20–24. között a debreceni Szent József köznevelési intézmény diákjainak mutatkoztak be. A közösség akkori tagjaival készült interjú során bepillantást nyerhettünk a mindennapjaikba is. Az interjú ITT található.

Szöveg: Votykuné Aradi Angéla hittanár

Forrás és fotó: Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye

Videó: Jeunesse-Lumière

Magyar Kurír