Az Ifjú Lámpás Közösség tagjai tartottak missziós hetet Debrecenben

A fiatalok egy-egy tanítási óra keretében tettek tanúságot hitükről, közösségi életükről, és bemutatták evangelizációs iskolájukat. Elmondták: kilenc hónapot arra szánnak az életükből, hogy jobban megismerjék a Jóistent, és ezért erre az időre beköltöztek Budapesten a Szűz Mária Társasága nővérek lelkigyakorlatos házába, ahol próbálnak testvéri életet élni. A napjaikat képzés, javarészt hittanórák teszik ki, és mindent imádságban végeznek, életüket a Gondviselésre bízva megtapasztalják, hogy ki az az Isten, akiben hisznek.

A közösség tagjai a délutáni órákban is folytatták missziós tevékenységüket, játékos délutánt tartottak a kollégistáknak, a Szent Erzsébet Szociális Otthon lakóinak is hirdették Isten országát, hálát adtak a szentségi Jézus előtt, majd Palánki Ferenc megyéspüspök vendégszeretetét élvezve, napjukat – ahogyan kezdték – közös imával zárták a püspöki székházban. A fiatalok tartalmas beszélgetést folytattak a főpásztorral, aki megerősítette őket missziójukban.

A közösség tagjai kilenc hónapra kivonulnak a világból, hogy idejüket teljesen Istennek szenteljék. Arra figyelnek, hogy egymást Istenhez segítsék, és olyan működő közösséggé formálódjanak, amelynek a középpontja Isten. Igyekeznek megélni az alapértékeket, és közben megismerik egymást is. Vannak, akik az Úr hívására meghosszabbítják ezt az időt, és még egy évet Istennek adnak, közben pedig szolgálják az evangelizációs iskola „elsőéveseit”. Az iskolának nincs külön vezetője, a 18-30 éves fiatalokból álló közösség évente megújul, új elsőévesek és másodévesek vesznek részt ebben a missziós feladatban. A programokat, az ottani életet a másodévesek szervezik. Van, aki érettségi után dönt úgy, hogy a közösségi létet választja, de az is előfordul, hogy aktív munkát hátrahagyva fordul valaki egész életével Isten felé. A döntéssel Isten hívására válaszolnak. A nagyobb ünnepeket is bent töltik, de a harmadik hónap után fogadhatnak látogatókat. Az egy év jó szűrő arra is, hogy kiderüljön, ki az igazi barát. Az igaz barátságok megerősödnek, a felszínesek pedig megszűnnek.

A közösség háromhavonta tart két hét missziós időt. A debreceni Szent József-gimnáziumban naponta öt-hat osztályhoz jutottak el. „A középiskolás korosztály nehezebben megszólítható. Nagyon hangos világban élnek, és néha nem is tudják, hogy van más is ezen kívül. Igyekszünk a missziós órákba becsempészni egy-egy csöndesebb részt, csak nyugodjanak le egy kicsit. Írhatnak imaszándékot, és akkor már beljebb tekintettek a lelkükbe, mint ahogy szoktak.”

„Mindennap részt veszünk szentmisén, a napot imával kezdjük és zárjuk együtt, és közben is egy-egy rövid fohásszal lendítjük tovább a napot. Délután megosztjuk egymással a történéseket, és készülünk a másnapra. Hatféle szerep van a missziós órákon. Van, aki házigazdaként bevezeti az órát, ketten beszélnek az iskoláról, egy fiatal tanúságot tesz, egy a kérügmát mondja el szemléletesen, kreatív módon, és van, aki vezeti az imádságot. Az, hogy kinek mi lesz a feladata, azt közvetlenül az adott óra előtt imádkozza ki a közösségünket aznap vezető társunk, vagyis ezt is a Szentlélekre bízzuk. Ez Jézusnak a projektje, ezért nem mi határozunk meg dolgokat, Ő mondja meg, kinek mi lesz a feladata az órákon. Mialatt valaki végzi a szolgálatot, addig a többiek imádságban vannak, és így állandóan imádkozunk, közbenjárunk egymásért, és ez egyfajta védelmet is ad a közösségnek” – fogalmaztak a fiatalok.

A hazai közösséget Roska Péter atya (Esztergom-Budapesti Főegyházmegye) a 2021/22-es tanévben alapította 18 és 30 év közötti fiatalok számára – a Franciaországban, Lengyelországban, Olaszországban, Kamerunban és Beninben működő Jeunesse-Lumière közösség mintájára – Magyarországon.

A missziós hétről készült beszámoló tejes egészében ITT olvasható.

A Jeunesse-Lumière (Ifjúság Világosság, rövidítve JL) Nemzetközi Katolikus Evangelizációs Iskola 1984-ben született Franciaországban. Daniel-Ange belga származású bencés szerzetes, hallgatva a Szentlélek hívására, azzal a céllal alapította meg, hogy lehetővé tegye 18 és 30 év közötti fiatalok számára, hogy ők is részt vehessenek az új evangelizációban. A Jeunesse-Lumière egy olyan évet tesz lehetővé fiataloknak a tanulmányok és a munka világán kívül (gap year/szombatév), amiben kibontakoztathatják és megélhetik a keresztségben megkapott küldetésüket: Jézus örömhírét vigyék el a föld végső határáig, és a társadalom összes rétegébe. Egy év (az iskolai tanévnek megfelelően szeptembertől júniusig), amely alatt a megfelelő egyensúlyban van a tanítás, a közösség, az imádság és az evangelizáció (vö. ApCsel 2,42; 4,33).

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír