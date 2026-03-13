Jézus elé vitték terheiket, gondjaikat – Ökumenikus imanapot tartottak Kolozsváron

Az imanapi alkalmak, amelyeken különböző országok társadalmi, gazdasági, vallásos, politikai nehézségeit ismerhetik meg, lehetőséget kínálnak, hogy a résztvevők kifejezzék, nem maradnak közömbösek a világ bajaival szemben. Ha sokszor nem jutunk oda, hogy fizikailag tegyünk érte, de az imádságnak mindig van és lesz is helye – így léptek a kolozsvári nők is Jézus jelenlétébe, elé vitték terheiket, gondjaikat, megnyugvást találtak és magukra vették az ő igáját, a szeretet és odafordulás igáját, amely boldogító és könnyű, mert vele együtt hordhatják.

A nők szolidaritása, összefogása, imája, csendes helytállása nagy erő. Jövőre lesz százéves a nők világimanapja kezdeményezés, amelynek idei liturgiáját nigériai nők állították össze – ezt imádkozták a kolozsvári, különböző felekezetekhez tartozó keresztény nők.

Kerékgyártó Imola lelkész köszöntötte a jelenlévőket az evangélikus egyház március hónapra kijelölt vezérigéjével: „Jézus könnyekre fakadt” (Jn 11,35). Bár Jézus tudta, hogy Lázárt fel fogja támasztani, mégis mélyen bántotta őt a halál ténye, a bűn hatalma, a szenvedés.

Az istentiszteleten Böszörményi Géza piarista szerzetes osztotta meg a kiválasztott bibliai igéhez fűződő gondolatait a szenvedés hordozásáról, az üldöztetésről és az erőforrásról, amit az Istenhez való odafordulás jelent nehéz időkben. Igehirdetése segített a bibliai igét jobban megérteni, a szegénység, a keresztek nehézségeit tudatosabb hittel viselni, a megpróbáltatásokon felülemelkedni.

A felolvasott három történet, a hit miatti üldöztetés és helytállás, a gazdasági nehézségek, aggódás és kitartás igaz történetei meghatóak és elgondolkodtatóak voltak, és a résztvevőket is megerősítette abban, hogy a személyes hit, a közösség erő, fogódzó.

A zenei szolgálatot a Kolozsvár-Felsővárosi Református Egyházközség Tájoló zenekara vállalta; megtanulták és megszólaltatták a Nigériában népszerű dalokat. A kántori szolgálatot Telegdi Gréta látta el.

Forrás és fotó: Romkat.ro; kolozsvári katolikus nőszövetség; kolozsvári evangélikus-lutheránus egyházközség

Magyar Kurír