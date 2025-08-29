Jogilag tiszta lappal, önálló intézményként kezd szeptemberben a marosvásárhelyi katolikus iskola

A jó hírt Csibi Attila Zoltán, az RMDSZ Maros megyei elnöke közölte. Történelmi pillanat a marosvásárhelyiek, az erdélyiek és az egész Kárpát-medence, a katolikusok és nem katolikusok számára. A rendelet hivatalossá vált az állami közlönybeli megjelenéssel.

Tamási Zsolt igazgató az iskola helyzetét, történetét, a történelmi bejelentés körülményeit ismertette.

Ami most történik, az nem más, mint hogy újra keresztlevelet kap a marosvásárhelyi katolikus iskola.

Sokan kérdik, mondják, gratulálnak, hogy újraindulhatott. Valójában a katolikus iskola sosem szűnt meg Marosvásárhelyen. A középkori ferences katolikus iskola a reformáció után nem maradhatott a városban, de a ferences atyákkal Mikházára költözött. A fejedelemség korszaka után pedig a jezsuiták megint Marosvásárhelyen adtak keretet, helyet és tartalmat a katolikus oktatásnak. A jezsuiták felszámolása után a marosvásárhelyi plébánia, majd az Erdélyi Római Katolikus Státus égisze alatt nőtte ki magát az intézmény főgimnáziummá. S ugyan 1948-ban az államosításkor azt hitték, hogy végleg megszüntették, de nem így történt, mert az akkori öregdiákoknak köszönhetően 2004-ben megalakult az első katolikus osztály a Bolyaiban, és 2015-ben visszaköltözhetett saját otthonába az önálló katolikus iskola.

Ezt követően ugyan jogi úton kétszer is megszüntették, de nem az iskolát, hanem csak annak »keresztleveleit«. Mert az iskola egy közösség, diákok, szülők, tanárok közössége, amely része egy nagy közösségnek, amely az elmúlt tíz év alatt hitte, hogy ennek a történetnek nem lehet pontot tenni a végére. Én a magam részéről nagyon hálás vagyok a közösségi összefogásért, a kiállásért, a kollégák türelméért, a szülők, diákok bátorításáért, a közéleti szereplőknek az ügy felvállalásáért, s a mindenható Istennek, hogy mindenkinek kellő kegyelmet és erőt adott ahhoz, hogy eljussunk ide, s az új tanévet megint jogilag is tiszta lappal, önálló iskolaként kezdhessük.”

Tamási Zsolt kiemelte: „Ahhoz, hogy a katolikus iskola megint önálló jogi személyiségként létezzen mint felekezeti iskola, nagyon fontos volt, hogy a főegyházmegye érseke vállalta, hogy kezdeményezőként, a szülői kérések alapján elindítsa az iskola létrehozását a 198/2023-as tanügyi törvény 248 (36) cikkelye alapján. Az előkészítő hatástanulmány, az intézményekkel való levelezés, a hozzájárulások megszerzése, s végül a minőségbiztosítási, ARACIP ellenőrzés végig a főegyházmegye által történt, Kovács Gergely érseknek és az érsekség munkatársainak ezért külön és kiemelten is köszönetet mondok.”

Marosvásárhelyen a 14. század elején már említenek katolikus iskolákat, ezek a reformáció idején megszűntek. A marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum a város második legrégebbi oktatási intézménye. A jezsuiták 1702-ben elemi iskolaként alapították, később nyolcosztályos katolikus fiúgimnáziumként működött. 1712-ben Hevenesi Gábor tartományfőnök és több tehetős birtokos támogatásával saját épületet emeltek az iskolának, ezt 1728-ban, a plébániatemplom építésekor lebontották. A fiúiskola a szabadságharc után négyosztályos gimnáziummá alakult; 1869-ben hat-, 1898-ban nyolcosztályossá bővült. Új otthonát, az impozáns Klastrom utcai iskolaépületet 1903–1905 között, kollégiumát 1908-ban építették.

