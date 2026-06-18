John Arnold angol püspök: A kiskorúak biztonsága a digitális világban elsődleges fontosságú

A brit kormány egy globális trendhez igazodik (Ausztrália volt az úttörő egy ugyanilyen intézkedéssel), hogy ellensúlyozza a Big Tech hatalmát. Ezzel kapcsolatban az angol püspök emlékeztet arra, amit Leó pápa a Magnifica humanitas kezdetű enciklikájában kijelentett. A digitális korszakban „az igazságos társadalmi rend az, amely mindenkinek egyenlő hozzáférést biztosít a lehetőségekhez, védi a legkisebbeket és a legtörékenyebbeket, fellép a gyűlölet és a dezinformáció ellen, nyilvános ellenőrzés alá vonja az adatok és technológiák használatát, hogy az alapelv ne a puszta profit legyen, hanem minden ember méltósága és a népek java”.

„A gyermekek és a fiatalok biztonsága a digitális világban elsődleges fontosságú. A fiatalokat ma sokfelől éri nyomás, amit gyakran súlyosbítanak azok az irreális és káros tartalmak, amelyekhez az interneten hozzáférnek” – figyelmeztetett Arnold püspök. „Amikor a technológia felelősségteljes és megfelelő használatáról van szó – mutatott rá –,

a gyermekek és fiatalok védelme a szülők, az iskolák, a kormány és a társadalom közös felelőssége.

Arra buzdítok mindenkit, hogy dolgozzanak együtt annak érdekében, hogy megvédjék az emberi személy méltóságát – különösen a gyermekekét, a fiatalokét és a sebezhetőkét –, a technológiai és jogszabályi fejlesztések középpontjába helyezve azt.”

A brit kormány célja, hogy a törvényt karácsonyig elfogadtassa, azzal a céllal, hogy a tiltás 2027 első hónapjaitól (valószínűleg tavasszal) hatályossá váljon. A technológiai vállalatok három hónapos határidőt kapnak arra, hogy önkéntesen alkalmazkodjanak ehhez, mielőtt a törvényi kötelezettségek és a szankciók életbe lépnének.

A tilalom minden olyan alkalmazásra vonatkozna, amelynek elsődleges célja a társas interakció és a felhasználók tartalomközlése.

Olyan óriásokról van szó, mint a TikTok, az Instagram, a Snapchat, a Facebook és az X. Erős korlátozások sújthatják az olyan játék- vagy szórakoztató platformokat is, mint a Roblox, a Discord és a Twitch. A gyakorlati megvalósítás nagyon összetett kihívás. A brit hírközlési hatóságot sürgősségi tanulmány elkészítésével bízták meg annak meghatározására, hogy mely életkor-ellenőrző rendszerek (age verification) azok, amelyek valóban hatékonyak és amelyeket nem lehet kijátszani.

Forrás: AgenSIR

Fotó: AFP

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír