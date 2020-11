Jöjjetek, Atyám áldottai! – 121 ország több mint 6700 helyszínén csatlakoztak a világméretű imához

Erdő Péter bíboros és a jövő évi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust szervező titkárság meghívására november 21-én, Krisztus Király ünnepének előestéjén ismét több tízezren dicsőítették együtt az Oltáriszentségben jelen lévő Jézust szerte a világon. Ez volt a hetedik ilyen szentségimádási és imaalkalom. Európa szinte minden országa csatlakozott.

A részt vevő országok és helyszínek száma is jóval meghaladta az eddigieket, 121 országból, 6717 helyszínről csatlakoztak, többek között Pakisztánból, Togóból, Panamából, de a részt vevő országok között találjuk Kínát, Kazahsztánt, Benint, Izlandot, Chilét, Új-Zélandot és számos más távoli országot is.

A csendnek volt a legnagyobb hangja és ereje. Csodálatos az érzés, amit nem lehet szavakba önteni”

– számolt be élményéről egy magyarországi szentségimádó.

Egy belga résztvevő írta:

„A szentségimádás csöndjében Jézus maga alakítja szívünket, formálja bensőnket. Sokáig, ha meghallottam, hogy szentségimádás, gyerekkoromból a végtelennek tűnő unatkozás ideje jutott eszembe. Aztán találkoztam olyanokkal, akik alig várták, hogy betérhessenek a templomba akkor is, ha nincs mise. Boldogan iratkoztak föl egy-egy órára, imaláncra, szentségimádásra. Látszott rajtuk a derű, a békesség. Mindannyian, a nem istenhívő emberek is keresik a »felülről«, »nagyobb erőktől«, a kozmoszból, a természetből, a külső energiákból való töltődés lehetőségét. A szomjukat sokféle módon próbálják csillapítani, de néha elmennek a valódi forrás mellett. A szentségimádás számomra is döbbenetes felfedezést kínált! Hiszen a célja nem más, mint személyes, bensőséges kapcsolatba kerülni és maradni Jézussal, aki feltétel nélkül, visszavonhatatlanul, szenvedélyes szerelemmel szeret külön-külön mindegyikünket, és alig várja, hogy viszontszeressük.”

Sokan csatlakoztak az imalánchoz otthonaikból. Az ő bekapcsolódásukat segítendő, Magyarország mellett Spanyolország, Chile, Olaszország, Mexikó és sok más országban volt élő közvetítés templomokból, kápolnákból. Volt helyszín, aminek az élő közvetítését közel kétezren nézték, mások imaszándékaikat osztották meg a videó alatti hozzászólásokban.

Erdő Péter bíboros így nyilatkozott a szentségimádási lánccal kapcsolatban: „Amikor Jézus Krisztus feltámadása után búcsúzott tanítványaitól, elküldte őket az egész világra, hogy hirdessék az örömhírt. Megígérte, hogy velük lesz »minden nap, a világ végezetéig«. Velünk van tanításában, kegyelmében, szentségeiben, de különösen velünk van az Eucharisztia ünneplésében és az Oltáriszentségben, melyet szentmisén kívül is imádattal veszünk körül.”

Tűzföldi apácák a saját kápolnájukból közvetítették a szentségimádást, mert a plébániatemplomok zárva voltak. Bermuda püspöke személyesen köszönte meg a részvétel lehetőségét. Máshonnan azt a visszajelzést küldték, hogy a helyi kis templomban csak néhány tucatnyian gyűltek össze, de jó volt egy ekkora közösséggel átölelni a világot, és Isten elé vinni minden mai nehézséget és örömet. Franciaországból ezt írta egy újságíró: „A térképen láttam, hogy 6700-nál is több helyszín van. Ez egy hatalmas eucharisztikus mozgalom, amelynek jótékony hatására nagy szükségünk van most, amikor a körülmények fizikailag éppen eltávolítanának minket az eucharisztikus jelenléttől. Nagyon jónak tűnik számomra, hogy lehetőséget adtak Isten népének, hogy »eucharisztikusabbá« váljon, amikor a körülmények épp kevésbé eucharisztikussá igyekeznek tenni bennünket. Köszönjük ezt a nagyszerű kezdeményezést a 2021-es budapesti kongresszus felé vezető úton!”

A szervezők kérik a résztvevőket, hogy akinek lehetősége van, küldjön a szentségimádások helyszínéről rövid beszámolót, visszajelzést, fényképet a corpus@iec2020.hu címre.

A szentségimádási lánc folytatódik. A NEK Titkárság tagjai a 2021-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve az alábbi időpontban hívják imádkozni legközelebb a hívőket: 2021. június 5. szombat.

Forrás: NEK Titkárság



Fotó: Ambrus Marcsi



Magyar Kurír