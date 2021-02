Jordániában új templomot építettek a latin rítusú katolikusok számára

A jubeihai plébánia alapításának elképzelése 1984-re nyúlik vissza – írja a jeruzsálemi Latin Patriarchátus weboldala. Az ötlet Labib D’Aibes lelkipásztortól származik. 1980-ban Jubeiha körülbelül még csak 200 keresztény családnak adott otthont. A plébániai iskola 1993-as felépítésével és 2000-es bővítésével azonban a keresztények száma egyre növekedett, s hogy elférjenek, idővel az iskolakomplexum előcsarnokában mutatták be a szentmiséket. 2016-ban terveztek egy új épületet, ami alkalmasabb a liturgiák megtartására és lehetővé teszi a nagyobb részvételt a plébánia életében, így a helyi közösség által összegyűjtött pénz és a magánadományozók nagylelkűségének köszönhetően sikerült felépíteni az új közösség új templomát.

A földterületet a templom megépítéséhez Omar Naber, a jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend lovagja, egyben a plébánia egyik tagja adományozta, hozzájárulva az építkezés első szakaszaihoz is, a Szent Sír Lovagrend pedig az évek során további forrásokat is felajánlott.

Tavaly márciusban, amikor a Covid-19-járvány Jordániába is betört, ott is lezárásokat vezetett be a helyi kormány, így a munkálatokat is leállították. A folytatásra júniustól nyílt lehetőség, év végére pedig el is készült a templom; az első szentmisét tavaly karácsonykor mutathatták be.

A Szent Pál apostolnak szentelt templom mintegy ezer hívő befogadására alkalmas, a szartartások mellett más tevékenységeknek is otthonául szolgálhat. Ma Jubeihában 1200 latin rítusú katolikus család él. Az új plébánia látja el az ammáni kormányzóság északi részén élő 12 ezer keresztény lelki gondozását.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Lpj.org



Magyar Kurír