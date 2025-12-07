Jóságpöttyök – Kedves, jóságra tanító mesekönyv gyerekeknek

A cukrászda ínycsiklandó süteményekkel várja a betérőket, akik azonban pénzzel nem, csakis a tenyerükön gyűlő jóságpöttyökkel fizethetnek érte, amit a cukrász néni tud láthatóvá tenni a maga csodálatos módszerével.

Vajon hogyan gyűjthet jóságpöttyöket egy kisfiú, akinek mindig a rosszaságon jár az esze? Nem könnyű feladat, de a könyvből kiderül, hogy nem is lehetetlen. Andrisnak is akad segítője, aki elindítja a jóság felé vezető úton.

„Jankovics Emília jóságpöttyökről szóló meséje felidézi egy kisfiú jóízű, hétköznapinak is nevezhető kisebb-nagyobb csínytevéseit, és a jóakarat varázserejét úgy rejti el a történetben, hogy közben akár egy gyerek is rájöhet a nagy titokra: az igazi varázserő a szívet is megbizsergető jótettekben van. És ez »ízlik«, csakúgy, mint egy hatalmas, finom sütemény!

Ugyan mindannyian magunkban hordozzuk a jóakarat kincset érő ösztönzését, ám mivel igen nagy erőfeszítésbe kerül legalább „nem-megtenni-ami-nekem-pedig-jólesne”, lassan egyre halkabb lesz a hangja bennünk. De jó is lenne, ha nekünk felnőtteknek is létezne jóságpöttyös cukrászda! Vagy ha együtt olvassuk gyermekeinkkel, lehet, hogy mi is ott találjuk magunkat? Szívből ajánlom, próbáljuk ki!” – írta a könyvről ajánlóként Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató.

A kedves történet az óvodás és a kisiskolás korosztályt szólítja meg. A kötetet, amelyet a Szent István Társulat adott ki, Tremmel Hudik Katalin gyermekeket és felnőtteket egyaránt megszólító, igényes illusztrációi teszik teljessé.

A Jóságpöttyök megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9–18 óráig), vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Magyar Kurír