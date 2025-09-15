Joseph Farrellt választották az Ágoston-rend új generálisává

Szeptember 9-én, kedden délután a 188. általános káptalan ülésén választották meg az új legfőbb elöljárót. A hatvankét éves, amerikai (Pennsylvania) születésű Joseph Farrell vezeti majd a következő hat évben Szent Ágoston rendjét, amelyhez XIV. Leó pápa is tartozik.

Joseph Farrell az ágostonosok több mint 750 éves történelmének 98. generális perjele, akit szeptember 9-én a rend 73 szavazó küldöttje választott meg Rómában, a Pápai Augustinianum Patrisztikai Intézetben zajló egyetemes káptalanon.

Joseph Farrell életútja

Farrell eddig a rend általános helynöke volt, valamint Észak-Amerika generális asszisztense. Alejandro Moral Antónt követi a szerzetesközösség élén, aki második mandátumát fejezte most be.

1963-ban született Pennsylvaniában, amely a Villanovai Szent Tamás Ágostonos Tartományhoz tartozik. 1985-ben vállalatirányítási diplomát szerzett a Villanovai Egyetem Gazdasági Karán. Hat évvel később a Washingtoni Teológiai Unió intézményben mesterfokozatot végzett teológiából. Első fogadalmait 1987-ben, örökfogadalmát 1990-ben tette le a Szent Ágoston-rendben.

1991-ben szentelték pappá Pennsylvaniában. Plébániákon, iskolákban és egyetemeken szolgált mint egyetemi lelkész és szerződéses oktató Villanovában. 2013-ban a rend általános helynökévé nevezték ki, és ebben a minőségben segítette a generális perjelt a közösségi látogatásain, a káptalani üléseken és más feladatokban. 2019-ben megerősítették általános helynöki tisztében, és ebben a szerepében tevékenyen együttműködött a rend más nemzetközi bizottságaival, számos közösséget fölkeresett több országban.

