Joseph Ratzinger összegyűjtött művei magyarul – Megjelent az életműkiadás első kötete

Még a kiemelkedő gondolkodó ismerői számára is a meglepetés erejével hatott, hogy az évek során micsoda hatalmas életmű vált közvetlenül hozzáférhetővé: az összesen tizenöt kötet nem kevesebb mint 15 ezer oldalt tesz ki. Joseph Ratzinger még pápasága idején részt vett a kötetek összeállításában, több könyvhöz személyes visszaemlékezéseket tartalmazó előszót írt, és kéziratokat is rendelkezésre bocsátott a szerkesztőnek.

A sorozatban azok a szövegei kaptak helyet, amelyeket nem egyházfői minőségében tett közzé.

Ettől az évtől kezdve a Vigilia kiadó magyarul is megjelenteti az összegyűjtött művek köteteit. Elsőként a német nyelvű összkiadás 3. kötete látott napvilágot. A két részkötetben közzétett, több mint ezer oldal terjedelmű kiadvány Joseph Ratzingernek azokat a munkáit foglalja magában, amelyek a Szentháromságba vetett keresztény hitet, az értelem és a hit kapcsolatát, a kereszténység és a világvallások közötti viszonyt, Európa eszméjének különböző vetületeit, korunk társadalmi kérdéseit és a mai politikai problémákat elemzik. A kötetben tanulmányok, egyetemi előadások, összefüggő könyvek, ünnepi beszédek, prédikációk és különböző könyvekhez írt előszók egyaránt olvashatók.

Az Európa – kultúra – társadalom – filozófia című kiadvány összesen 70 szöveget tartalmaz, és ezek közül több mint 40 most válik először elérhetővé magyarul, mások pedig már régóta nincsenek kereskedelmi forgalomban.

A könyvben szereplő írások a következő kérdésekre keresik a választ: mit állít a kereszténység az emberi személyről? Hogyan lehet beszélni Istenről a mai korban? Mit jelent az, hogy Isten Szentháromság? Hogyan viszonyul egymáshoz a hit, a tudás és az értelem? Miben különbözik a kereszténység a világvallásoktól? Milyen társadalmi és politikai felelőssége van a hitnek? Miért tartozik hozzá a kereszténység szervesen Európához? Miért nem forrhat össze a teológia és a politika? Mi mondható az Istenbe vetett hit alapján a nacionalizmusról, a fejlődésről és a technikáról?

A könyv keménytáblás kivitelben, védőborítóval, a szövegek keletkezési körülményeit részletesen bemutató függelékkel jelent meg. Postai csomagküldéssel vagy személyes átvétellel megvásárolható a Vigilia kiadó internetes könyvesboltjában.

A sorozat 2026-ban az összkiadás 5. kötetével folytatódik, amely Joseph Ratzinger teremtéstani, antropológiai és mariológiai írásait gyűjti össze.

