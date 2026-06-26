Juniálist szerveztek a lakásotthonban vagy nevelőszülőknél élő gyermekeknek Nyírbátorban

Az eseményen jelen volt Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök; Kovács Csaba pasztorális referens; Bondár Attila, az intézmény lelkiigazgatója, valamint Pócsi-Sánta Rita intézményvezető. Cégektől és magánszemélyektől erre a napra nagylelkű felajánlások érkeztek. A rendezvényt Petneháziné Pócsfalvi Erika és Bene Dóra szervezték.

A nagyszabású rendezvény célja az volt, hogy a különböző ellátási formákban nevelkedő fiatalok egy nagy közös program keretében indíthassák a nyarat a nyírbátori létesítményben. A szervezés során rendkívül sokan járultak hozzá nagyvonalú támogatással ahhoz, hogy a nevelésben és lakásotthonokban élő gyermekek felhőtlenül szórakozhassanak egész nap. A Nyírbátori Kulturális Központ felajánlásának köszönhetően a rendezvény színpadának szállítása, összeállítása és elbontása díjmentesen valósult meg.

A program a közös imádságot követően a meghívott vendégek köszöntőbeszédeivel vette kezdetét.

Kovács Csaba pasztorális referens köszöntőjében arra hívta fel a gyerekek figyelmét, hogy a mindennapokban szükség van a megpihenésre. Rámutatott, hogy ahogyan a napszemüveggel a szemünket pihentetjük, vagy ahogyan az éjszakai alvás során a testünk megpihen és feltöltődik, úgy szolgálja a lazítást ez a mai nap is a hosszú tanév után.

A lelkipásztor beszédében kiemelte a megjelent fiatalok értékét. Úgy fogalmazott, hogy ők az egyházmegye legértékesebb tagjai, hiszen Isten legkedvesebb teremtényei a gyermekek. Emlékeztette őket arra, hogy egyikünk sem lenne ma itt, ha Isten nem akart volna minket teljes akaratából. Azt is elmondta, hogy ezzel a juniálissal az Isten ajándékait, a gyerekeket ajándékozzák meg.

A délelőtti színpadi programok sorát a Naninsky & Figaro páros artista-előadása nyitotta meg, majd egy meglepetésvendég lépett fel: Istenes Márkó, az X-Faktor 2025-ös szériájának 5. helyezettje. Ezzel párhuzamosan Pancsi bohóc háromórás interaktív gyermekműsort vezetett, amely óriásbuborékshow-t, lufihajtogatást és cukoresőt is magában foglalt.

A déli ebédszünetben töltött káposztával látták vendégül a résztvevőket a lovarda területén. Felajánlásoknak köszönhetően a gyermekek 650 kakaóscsigát fogyaszthattak el; a papírtálcák és tároló polcok is adományok voltak.

A délutáni program során a résztvevők számára fürdőzési és strandolási lehetőséget biztosítottak. Ehhez a Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő rendkívül kedvezményes áron biztosította a belépőjegyeket a gyermekek számára.

A központi események mellett délelőtt tíz órától délután három óráig folyamatosan elérhetők voltak a kísérőprogramok. A sportolási lehetőségek között szerepelt labdarúgás, röplabda, tollaslabda, kosárlabdás ügyességi játék és karikadobálás. Az udvaron ugrálóvárakat, körhintát és játszóházat állítottak fel, továbbá kisvonatozás, kisállat-simogató és lovaglás várt a gyerekekre. A rendezvényen kihelyezett jurtánál a karikás ostorozást, íjászatot és bőrfonást próbálhatták ki.

A Nagykállói Népművészeti Egyesületnek köszönhetően különböző népi kézműves tevékenységekbe nyertek bepillantást az érdeklődők.

Kutyás és rendőrségi bemutatók, valamint habparty és cukorágyú is volt a kínálatban.

A lelki programok iránt érdeklődők felkereshették a „Figyelek rád!” elnevezésű hittansarkot. A helyszínen szépségsarok is működött (csillámtetkó, henna), a résztvevőknek pedig a nap folyamán vattacukrot, fagylaltot és jégkását is osztottak. A Nyíregyházi Egyetem külföldi vendéghallgatói hajfonást készítettek a jelentkezőknek.

A szeretetvendégség asztalához szinte minden nevelőszülői család és lakásotthoni egység hozzájárult egy-egy tál süteménnyel vagy frissen szedett gyümölccsel. Ignéczi Mihályné és családja a juniális alkalmából készített szívmelengető ajándékkal lepte meg a Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézményt.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Bene Dóra, Petneháziné Pócsfalvi Erika

Magyar Kurír