Juniálist tartottak Baján a Szent József-templom kertjében

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese, Pencz Andrea álmodta meg a rendezvényt, melynek célja a hagyományápolás, és amelyen a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye további két általános iskolája, a sükösdi Magyarok Nagyasszonya Katolikus Általános Iskola és a nagybaracskai Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola növendékei is részt vettek.

A juniálison különböző, a közelmúltban tartott pünkösdi ünnephez kapcsolódó néphagyományokat is felelevenítettek a Szent Balázs Katolikus Iskola és Óvoda gyermekei. A rendezvényen a Sükösdi Danubia Tamburazenekar is muzsikált, a kislányok pedig énekes-dramatikus pünkösdi királynéjárást mutattak be. Különböző sportjátékokkal és népi fajátékokkal is készültek a szervezők, valamint a kézműves foglalkozásokon a pünkösd jelképeit – galamb, lángnyelv – sokféle módon ábrázolták az alkotni vágyók. Az eseményen a plébánia karitászcsoportja a testi töltekezésben segített, többek között pereccel, péksüteményekkel.

A rendezvény végén Csorba Dávid mutatott be ünnepi szentmisét a gyerekeknek. Prédikációjában kiemelte, hogy az összetartó keresztény közösség egyik ismerve, hogy a tagok osztoznak a másik örömében, de a búslakodáskor sem hagyják magukra a másikat, hiszen felelősek vagyunk egymásért.

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Molnár Dóra, Szádecky Attila

Magyar Kurír