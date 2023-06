Kapott egy karikatúrát cseten Mohamed prófétáról – Halálra ítéltek egy fiatal pakisztáni keresztényt

A fiatalember és vele együtt letartóztatott barátja, Sunny Mushtaq mobiltelefonján olyan üzeneteket találtak a WhatsAppon, amelyek Mohamed prófétáról készült, becsmérlő rajzokat tartalmaztak. Az eljárás januárban ért véget, de a bahawalpuri elsőfokú bíróság körzeti bírája csak öt hónap elteltével, május 30-án hirdette ki az ítéletet.

Aneeqa Maria Anthony ügyvéd, az Asghar és Mushtaq jogi védelmét ellátó The Voice nevű civil szervezet ügyvédje szerint „a bíró nem végezte el a szükséges eljárásokat, és figyelmen kívül hagyta a vádlott számára kedvező bizonyítékokat. Csak szent kötelességét akarta teljesíteni, hogy megbüntessen egy állítólagos istenkáromlót. Ugyanerre az ítéletre számítunk Sunny Mushtaq esetében is. Családjaikat nagyon megviseli. A The Voice jogi csapata minden szükséges erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy igazságot szolgáltassunk számukra, segítünk a családjuknak, és mellettük állunk ezekben a sötét és nehéz időkben”.

A fiatalember családja tagadja a vádakat. Mushtaq és Asghar a becsmérlő karikatúrát egy fiatal muszlimtól, Bilal Ahmadtól kapták az okostelefonjukra, aki ellen a rendőrség nem kezdeményezett eljárást, holott ő volt a feladó. „Újabb példája ez annak, hogy visszaélnek a káromlási törvénnyel” – mondta az ügyvéd, aki felszólította a hatóságokat, hogy folytassanak tisztességes vizsgálatot az ügyben, és bejelentette, hogy fellebbez az ítélet ellen.

