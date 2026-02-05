Káptalan-kisokos – A ferences rend jövőjéről tanácskoznak Mátraverebély-Szentkúton

Mi az a káptalan?

A ferences rendtartomány legfőbb döntéshozó, ellenőrző és tanácsadó testülete a káptalan, amely alkalmával a testvérek közösségben, imádságos légkörben tekintenek vissza az elmúlt időszakra, és itt születnek meg azok a döntések is, amelyek hosszabb távon befolyásolják a ferences közösség jövőbeni szolgálatát és küldetését. A káptalanon a testvérek közös szentmiséken és imaalkalmakon vesznek részt, tanácskoznak, értékelik a rendtartomány életét, és meghatározzák a következő évek irányait. A káptalanon egyesek tisztségükből fakadóan vannak jelen, ugyanakkor minden örökfogadalmas testvér számára nyitott a részvétel.

Mi történik a káptalanon?

A ferencesek háromévente tartanak káptalant, amelynek egyik legfontosabb feladata a tartomány vezetőtestületének megválasztása. Ők lesznek azok, akik a következő ciklusban irányítják a rendtartomány életét, segítik a közösségeket, és gondoskodnak arról, hogy a ferences lelkiség és küldetés a mai világ kihívásai között is hitelesen megvalósuljon. A rendtartomány élén álló tartományfőnök (provinciális) és helyettese hatéves megbízatással végzik szolgálatukat, amelyet egy alkalommal – három évre – meg lehet hosszabítani. A hatéves ciklus közepén tartott úgynevezett köztes káptalan során nem választanak új provinciálist és vikáriust, ilyenkor ők továbbra is szolgálatban maradnak, viszont megválasztják a tartományi tanácsot, más néven a definitóriumot.



Tartományfőnöknek vagy definitornak olyan testvért lehet választani, aki legalább öt éve örökfogadalmas. A választási folyamat már hónapokkal a káptalan előtt elkezdődik: nyílt jelölés során minden örökfogadalmas testvér három nevet javasolhat. Ezt követően egy titkos szavazási kör zajlik, amelynek eredményét a vizitátor továbbítja Rómába, a rend általános tanácsának. A generális definitórium ebből három választható személyt jelöl ki, akiknek nevét a káptalan kezdetén ismertetik. A provinciális, a vikárius és a definitórium tagjainak megválasztására a káptalan utolsó napjaiban kerül sor.



Hol gyűlnek össze a testvérek?

A magyarországi ferencesek választókáptalanjának az elmúlt alkalmakhoz hasonlóan most is Mátraverebély-Szentkút ad otthont, hiszen az itt található Mária-kegyhely adottságai minden szempontból alkalmas teret biztosítanak a káptalan zavartalan megtartására.



A ferences választókáptalan tehát azon túl, hogy fontos rendi esemény, lelki ünnep és közös útkeresés is, amelyben a testvérek Szent Ferenc lelkületében, Istenre figyelve hozzák meg döntéseiket. Éppen ezért a ferences közösség arra kéri a híveket és testvéreket, hogy imádkozzanak azért, hogy a káptalan idején a Szentlélek vezesse a közös gondolkodást és a választásokat.

Szöveg: Ádám Rebeka Nóra

Forrás és fotó: Ferences Média

Magyar Kurír