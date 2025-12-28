Karácsonyi ünnepi püspöki szentmise a szabadkai székesegyházban

Szentbeszédében a főpásztor kiemelte: Isten maga a szeretet. Ezért tud úgy ajándékozni, hogy önmagát adja, nem csupán azt adja, ami róla szól, hanem azt is, ami ő maga – a szeretetét mindenestül.

A mai ünnep, karácsony ünnepe az e világra megszületett Isten Fia titkának szemlélésére hív bennünket, és ezzel együtt őszinte, szívből jövő imádatra szólít fel mindannyiunkat – mondta Fazekas Ferenc püspök. – Bárcsak tudnánk szemlélődni Isten hatalmas történései előtt, bárcsak térdre rogynánk végtelen nagysága előtt, és elhinnénk, hogy az imádás, az imádság, nem fölöslegesen elpazarolt idő!

Isten Fia, Jézus közénk jött, velünk van, és mint jóbarát szeret bennünket. Ezért valóban megilleti őt, hogy szeressük, imádjuk és hódoljunk neki.

Az ünnepi szentmise végén Fazekas Ferenc háláját fejezte ki, amiért a jelenlévő hívekkel együtt ünnepelhette a karácsony szent misztériumát. Köszönetet mondott mindazoknak, akik szolgálatukkal hozzájárultak a szentmise méltó lebonyolításához, valamint azoknak is, akik a karácsonyi előkészületekben fáradozva kitakarították és ünnepi díszbe öltöztették a székesegyházat.

Forrás: Szabadkai egyházmegye

Fotó: Vedran Jegić

