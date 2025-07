Kárpátaljai fiatalok táboroztak Vácon a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jóvoltából

Élményekben gazdag nyári táborban vehetett részt huszonnyolc 10–17 év közötti fiatal és négy felnőtt kísérőjük Vácon. A kárpátaljai Nagyszőlősről érkező csapat számára a tábor városnézéssel és kalandparkkal kezdődött szerdán, csütörtökön pedig az Országházat és a Fővárosi Állat- és Növénykertet látogatták meg.

Az állatkertben a legnagyobb tetszést a fókatréning aratta, de akadt, akinek a kígyóházban tett látogatás, vagy éppen az állatsimogatás marad a legemlékezetesebb. A táborozókat Huszár György vezette körbe, aki sok hasznos, illetve érdekes információt is megosztott, például azt, hogy mitől vörös színűek a flamingók, miért nem szabad csavaros ajtókat használni a gorillák ketrecében és hogy a lajhár – a közhiedelemmel elletétben – nagyon is gyors mozgásra is képes.

Péntek délelőtt a szobi Bogányi Piano Manufaktúra mindennapjaiba nyerhettek bepillantást a fiatalok, ahol Bogányi Gergely zongoraművész fogadta és vezette körbe őket a csarnokban. Itt megismerkedhettek a különleges, kompozit rezonátorral rendelkező Bogányi-zongorával és az annak gyártásához és beállításához szükséges folyamatokkal. A műhely bemutatása után a művész meg is szólaltatta a hangszert, amit ezután a gyerekek is kipróbálhattak.

„Régi, személyes kapcsolat révén értesültem arról, hogy a váci máltai önkéntesek szervezik ezt a tábort. Külön is fontos volt számomra, hogy ezt a csoportot vendégül lássuk. Nagyon megérintettek azok a most hallott, személyes történetek, amelyeket a kísérők és a tábor szervezői meséltek az ottani, mindennapi életben tapasztalt nehézségekről. A célunk a hangszer megismertetésén túl az is volt, hogy egy kis hitet, értéket és igazi zenei élményt tudjunk adni nekik ” – mondta Bogányi Gergely.

Délután kézműves foglalkozás, művészetterápia és táncház is várt a fiatalokra, a szombati programban pedig buszos kirándulás a Dunakanyarban, valamint a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok megtekintése is szerepelt a programban. A tábor vasárnap sportprogrammal és hálaadó szentmisével zárult.

A tábor anyagi hátterét a váci önkéntesek magánadományok segítségével teremtették elő. Ehhez az adomanyozz.hu-n indítottak gyűjtést, valamint a májusi Vác–Győr NB1-es női bajnoki mérkőzésen is hirdették a tábort. A figyelemfelhívó kampánynak köszönhetően több, mint négymillió forint adomány gyűlt össze a tábor részére.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Kovács Bence

Magyar Kurír