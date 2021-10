Katolikus jelenlét Türkmenisztánban – A kocsikázás is a misszió eszköze

A legutóbbi (a Pápai Missziós Intézet által támogatott) webinárium alkalmával – melynek címe Az evangelizáció missziója Közép-Ázsiában az Evangelii gaudium idején – kontextus, nehézségek, perspektívák – Andrzej Madej kiemelte, hogy a különböző nyelvű liturgiák képviselik az evangelizáció legfontosabb aspektusát:

Minden vasárnap oroszul és angolul dicsőítjük az Eucharisztiát ashgabati templomunkban, a diplomaták és külföldről érkezett munkások kedvéért, de az evangéliumot türkménül is felolvassuk, mert sajnos egyre kevesebben beszélik ezt a nyelvet.

Katekumen csoportokat is indítottunk, melyek gyakran három-négy éven át is találkoznak, mivel ha úgy látjuk, valaki még nem készült fel teljesen, várunk még, mielőtt kiszolgáltatjuk számára a keresztség szentségét. Sokszor szervezünk találkozókat a katolikus hívek otthonaiban, vannak gyermekfoglalkozásaink, kórházakat és idősotthonokat látogatunk. Néha más városokba is elmegyünk barátokat szerezni.”

Az evangelizáció hagyományos formáin kívül vannak olyan kreatív megoldások, melyekre Ferenc pápa utal az Evangelii gaudiumban: „Furcsának tűnhet, de

az egyik eszköz, melynek segítségével Istenről beszélhetünk a türkmenisztániaknak, az az autó: az emberek sokszor kérnek meg minket, hogy kocsikázzunk, ami remek alkalmat kínál az örömhír terjesztésére.

Minden lehetőséget megragadunk az evangélium hirdetésére; például a diplomáciai eseményeken, melyeken a Vatikán „attaséjaként” veszek részt; vagy televíziós interjúk alkalmával, mikor egy ifjú párnak gratulálhatunk, vagy megemlékezhetünk egy elhunyt személyről. Az emberek érdeklődve hallgatnak: mindenki a hitről, a lelkiismeretről és a vallásról szeretne beszélni. Nagy figyelmet szentelnek a katolikus papok mondanivalójának.”

Az Urunk színeváltozása-templom (mely Ashgabatban található) környéke szintén a találkozók egyik helyszíne:

Az udvarunk egy úthoz közeli részén építettünk egy kis barlangot a Szeplőtelen Szűz Máriának szentelve, és örömmel vettük észre, hogy a muszlimok is megállnak előtte imádkozni.

Továbbá kialakítottunk egy területet, ahol a gyerekek biciklizhetnek, és kerékpárjaikat utána egy ellenőrzött területen hagyhatják, mint egy igazi parkolóházban. Így azok is megismerkedhetnek velünk, akik nem katolikusok” – zárta szavait Andrzej Madej.

A türkmenisztáni katolikus közösség 250 hívet számlál, akik a fővárosban, az Urunk színeváltozása-templomban gyűlnek össze. Két pap vezeti őket, mindketten az OIM (Szeplőtelen Szűz Mária oblátusai) tagjai. A helyi katolikus egyház 1997-ben született, mikor Szent II. János Pál megalapította a türkmenisztáni önálló missziót. Az oblátusok tizenhárom éven át csak a vatikáni nagykövetség tagjaiként maradhattak az országban. A hívek először otthonaikban találkoztak, és minden misét az ashgabati apostoli nunciatúra területén tartottak. 2010-ben a türkmenisztáni kormány hivatalosan is elismerte a katolikusok jelenlétét az országban.

A több mint ötmilliós Türkmenisztán lakosainak többsége szunnita muszlim, 9 százaléka ortodox keresztény. A Katolikus Egyház története a közelmúltra nyúlik vissza, 1997-ben, a függetlenné válás után alapította II. János Pál pápa a sui iuris missziót, ahogyan a szomszédos országokban is. 2016-ban szentelték az első türkmenisztáni születésű katolikus papot, Anton Litvinovot, aki a Szeplőtelen Szűz Mária oblátusai misszionáriusok közé tartozik.

Fordította: Baranyai Judit

