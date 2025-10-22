Katona István püspök hazaköltözött az Atyai házba

Katona István 1928. október 3-án született Nagykátán. A szegedi teológián tanult. 1953-ban szentelték pappá.

1989 decemberében szentelték püspökké a Váci Egyházmegye szolgálatára. A püspöki konferencia őt bízta meg az újjászerveződő katolikus iskolák munkájának segítésével és koordinálásával. Ezt a feladatot 1996-ig látta el a Katolikus Iskolai Főhatóság elnökeként. 1997-től egri segédpüspök volt, 2013-ban nyugdíjba vonult.

Az Egyházi Törvénykönyv előírása szerint 75. életévének betöltésekor, 2003-ban benyújtotta lemondását a pápának. Az akkori Szentatya, II. János Pál pápa válaszában arra kérte, hogy továbbra is lássa el hivatalát. A 85 éves Katona István volt 2013-ban a legidősebb aktív főpásztor Európában.

*

„Maradj velünk, Jézusunk” – osztotta meg a hívekkel Katona István püspökké szentelésének jelmondatát, azt a felszólítást, amelyet az emmauszi tanítványok intéznek Jézushoz, aki maga már várja a hívó szót, hogy velük maradhasson.

Milyen jó, hogy meghívták! – hangsúlyozta. – Felismerték, és a feltámadás öröme szárnyakat adott nekik, siettek Jeruzsálembe megosztani az örömüket másokkal is.

Maradj velünk, Jézusunk! Mondjuk mi is!” – buzdította a híveket püspökké szentelésének 25. évfordulóján Vácott 2014-ben.



A jubiláló püspök ezután XVI. Benedek pápát idézte, akitől egy újságíró azt kérdezte: „Mit akar tőlünk Jézus?” Benedek pápa egyszerűen, négy pontban válaszolt. Katona István – mintegy útmutatásként – megosztotta a válaszokat az ünneplő hívekkel: „Jézus azt akarja, hogy higgyünk neki; engedjük, hogy vezessen; éljünk vele; legyünk hasonlóak hozzá.”

Higgyük, hogy szeret, eledelünkké lett, helyet készít számunkra a mennyországban.

Engedjük, hogy vezessen, és gyermekeinket is arra tanítsuk, hogy Ő az út. Éljünk vele, vagyis fogadjuk be életünkbe, családjaink, népünk és az emberiség életébe. Legyünk hasonlóak hozzá, akinek megesett a szíve az éhezőkön, a betegeken, és csodákat tett értük. Sugározzuk Krisztus jóságát! – buzdította a híveket Katona István.

*

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodjék békében. Ámen.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír