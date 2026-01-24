Keresztény-zsidó imaórát tartanak az ökumenikus imahét végén a terézvárosi templomban

Az imádságon közreműködik Fekete László, a Dohány utcai zsinagóga főkántora, a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium ének- és zenekara – ők Pejtsik Péter Klezmer miséjéből adnak elő részleteket –, valamint a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola tanulói, akik Sapszon Ferenc vezényletével R. Vaughan Williams – Werner Gábor Áldott az Úr, J. Rutter The Lord bless you and keep you című műveket és Taizé-i énekeket adnak elő. Az imaórán görögkatolikus és más felekezetű énekesek is közreműködnek.

Forrás: Avilai Nagy Szent Teréz-plébánia

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír