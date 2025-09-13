Keresztparafrázisok – A XII. stáció címmel nyílt fotókiállítás a pécsi székesegyházban

Kultúra – 2025. szeptember 13., szombat | 11:20
Dömötör Mihály fotóművész mintegy negyven fotóját vonultatja fel a Keresztparafrázisok – A XII. stáció című időszaki kiállítás, melynek középpontjában a kereszt motívuma áll, fekete-fehér színvilágban láttatva világunk egyik legismertebb szimbólumát. A fotók október 19-ig tekinthetők meg a pécsi székesegyház Jézus Szíve kápolnájában.

A szeptember 7-én tartott kiállításmegnyitón Forrai Tamás SJ, a kiállítás ötletgazdája köszöntőjében kiemelte, a kereszt a legáltalánosabb szimbólum az életünkben, ezért sokszor észre sem vesszünk, amikor elmegyünk mellette. 

A művész munkái azonban elénk tárják, mennyiféle szempontból és perspektívából lehet nézni a keresztet. Az alkotó nemcsak megtalálta a perspektívát, de volt bátorsága fekete-fehérben láttatni a valóságot a fotóin keresztül – fogalmazott a jezsuita egyetemi lelkész.

Az eseményen Tám László fotóművész méltatta Dömötör Mihály munkásságát, melyben –mint fogalmazott –, ablakot nyitott a világ és a hitünk egy másfajta megismerésére. Az alkotó oly módon idézte meg a Jézus keresztre feszítésének pillanatait elbeszélő XII. stációt, hogy a fotókon történetek, emberi sorsok, gyakran tragédiákat őrző útmenti keresztek, kőből faragott Krisztus-arcok elevenednek meg.

Dömötör Mihály fotóművész kiállítása október 19-ig látogatható a pécsi székesegyház Jézus Szíve kápolnájában.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

