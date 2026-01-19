Keresztutat áldott meg Palánki Ferenc megyéspüspök a hajdúböszörményi Szent István Idősek Otthonában

A liturgia elején Fehér Zsigmond intézményvezető köszöntötte a megjelenteket, majd háláját fejezte ki az elmúlt egy évért és mindazokért, akik imádsággal, munkával és áldozatvállalással hozzájárultak az otthon működéséhez és fejlődéséhez.

Homíliájában Palánki Ferenc megyéspüspök arra emlékeztetett, hogy Ádám és Éva óta az ember gyakran a „saját feje után” akar menni, elutasítva Isten országát és akaratát, hogy olyanná váljon, mint a „világban élő többi ember”. Felidézte a választott nép történetét, amikor földi királyt követeltek maguknak Isten helyett, és szembeállította ezt Szent Pál apostol intésével: „Ne hasonuljatok e világhoz!”

A püspök a béna meggyógyításának evangéliumi történetét az intézmény küldetésével hozta összefüggésbe. Kiemelte annak a közösségnek a hitét, amely mindent megtett azért, hogy a rászorulót Jézus elé vigye. Jézus elsőként nem a testet, hanem a lelket gyógyítja meg, amikor kimondja: „Bűneid bocsánatot nyertek”, ezzel az örök életre hívva az embert.

Palánki Ferenc hangsúlyozta: a munkatársak feladata, hogy közösségben, hittel és áldozatvállalással szolgálják a rájuk bízottakat. „Mi tegyük meg mindazt, ami a hivatásunkhoz tartozik, a csodát majd Jézus teszi meg” – fogalmazott.

A prédikáció teljes terjedelemben ITT meghallgatható.

A szentmise végén Palánki Ferenc megyéspüspök megáldotta a kápolnában elhelyezett, egyedi készítésű keresztutat, majd házszentelést is végzett az intézményben.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír