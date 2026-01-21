Készüljünk együtt az idei KATTÁRS-ra! – Alkotói pályázatokat hirdet a Kaposvári Egyházmegye

A pályázatok az idei KATTÁRS fő témájához kapcsolódnak: az Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) 30 évvel ezelőtt kiadott Igazságosabb és testvériesebb világot! című körleveléhez, valamint Ferenc pápa Fratelli tutti (Mindnyájan testvérek) kezdetű enciklikájához.

Az enciklika központi szentírási üzenete az irgalmas szamaritánus példázata, melyhez kapcsolódóan fotó-, valamint rajz- és makettpályázatra hívják a fiatalokat, illetve gyerekeket.

Fotópályázat

A Kaposvári Egyházmegye Testvériesebb és igazságosabb világot! címmel fotópályázatot hirdet határokon innen és határokon túl, katolikus hit- és erkölcstanra, katolikus fakultatív hittanra, valamint katolikus egyházi fenntartású intézményekben katolikus hittanra járó, általános és középiskolás diákoknak, nappali képzésen részt vevő főiskolai és egyetemi hallgatóknak.

E pályázat révén ösztönözni kívánják a fiatalokat arra, hogy lencsevégre kapják és megosszák a társadalmi igazságosság, az egymás és a fogyatékossággal élők felé forduló, keresztény testvéri szeretet megnyilvánulásait.

A pályaművek témaválasztása szorosan igazodjék az MKPK körlevele vagy Ferenc pápa enciklikájának témájához:

társadalmi egyenlőség,

a mindennapi segítségnyújtás megható pillanatai,

a kölcsönös tisztelet gesztusai,

a közösségi összefogás ereje.

Minden egyes fényképhez kötelezően mellékelni kell egy tömör, két-három mondatos magyarázó szöveget, amely összeköti, magyarázza a fotó és a körlevél vagy az enciklika üzenete közötti kapcsolatot.

A pályaműveket kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az ITT található űrlap segítségével.

Határidő: 2026. május 31.

A részletes pályázati kiírás IDE KATTINTVA olvasható.

Rajz- és makettpályázat

A Kaposvári Egyházmegye Közösségben, küldetéssel! címmel rajz- és makettpályázatot hirdet határokon innen és határokon túl, katolikus hit- és erkölcstanra, katolikus fakultatív hittanra, valamint katolikus egyházi fenntartású intézményekben katolikus hittanra járó óvodásoknak, általános és középiskolás diákoknak.

Arra kérik a gyermekeket, rajzolják, fessék le, vagy makett formájában örökítsék meg, hogyan, miként segítettek már látássérült, mozgássérült, siketnéma, Down-szindrómás vagy értelmileg akadályozott osztálytársuk, családtagjuk, barátjuk mindennapi életében, milyen közös élményük volt már, például osztálykirándulás, tábor vagy egy-egy közös játék, együtt tanulás, társasozás vagy épp sütizés alkalmával.

A pályázat kiírói szeretnék, ha a pályamunkák példaképül állhatnának mások előtt, hogyan lehet a 21. században felebarátunknak tekinteni a fogyatékossággal élő embertársunkat, s mi mindent tehetünk értük, velük, hogy egy közösség legyünk.

Egyéni és csoportos alkotásokat is elfogadnak.

Beküldési határidő: 2026. május 31.

A pályázatban a részvétel és a nevezés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.

A rajzpályázat regisztrációjához szükséges űrlap EZEN A LINKEN található.

A makettpályázat regisztrációjához szükséges űrlap ITT található.

A részletes pályázati kiírás IDE KATTINTVA olvasható.

Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye

Magyar Kurír