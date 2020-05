Két hónapja együtt a járvány megszűnéséért – Erdő Péter buzdítása Angyalföldről

A március 17-én indult kezdeményezéshez a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint Böjte Csaba, Csókay András és Szikora Róbert, a világesemény hírnökei is csatlakoztak.

A kezdeményezés célja, hogy ha csak online közösségben is, de kifejezzük együttérzésünket és közelségünket a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel hazánkban és a határainkon túl. Mindenkit arra hívunk, hogy szólítsuk meg együtt Istent, aki életünknek és hitünknek forrása. Aki mindig többet ad nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Árassza ránk irgalmát, bocsássa meg nekünk, amivel lelkiismeretünk vádol, és amit szinte már kérni sem merünk, adja meg nekünk atyai jóságából.

A veszélyhelyzet megszűnéséig hívunk mindenkit, hogy a kihelyezett Oltáriszentség előtt a déli imádságot követően naponta fohászkodjunk együtt Istenhez Erdő Péter bíboros, prímás imádságával, és kérjük a Szűzanya oltalmát Ferenc pápa felajánló imája segítségével.

A közös imát naponta 11.55-től aszerkesztőség YouTube-csatornáján élőben közvetítjük az angyalföldi Szent Mihály-templomból. Az imádságot Kuzmányi István diakónus, főszerkesztő vezeti.

Május 17-én, húsvét 6. vasárnapján délben Erdő Péter bíboros az imádság előtt személyes hangú buzdítást mondott, melyet az alábbiakban közreadunk.

Kedves Testvérek!

Nagyon köszönöm mindazoknak, akik távolból is követik ezeknek a szentségimádásoknak a sorát, és kitartanak most már két hónapja a közös imádságban, hiszen Jézus maga ígérte, hogy „ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük”. Itt fizikailag tényleg talán csak ketten-hárman lehettek együtt ezekben a hetekben, de nagyon sokan voltak velünk együtt lélekben.

A mai evangéliumban Jézus azt mondja, hogy „aki szeret engem, az megtartja parancsaimat”.

A keresztény élet nem elvont szabályok követése csupán, nem is csak Jézus bölcs tanításának az elfogadása és az életünknek aszerint való igazítása, hanem közösség Jézus Krisztussal.

Őt kell szeretnünk, és ha vele ilyen szeretetkapcsolatban vagyunk, akkor hagynunk kell, hogy ő irányítsa az életünket. Ennek a szeretetkapcsolatnak pedig a legerősebb eszközei maguk a szentségek. Ezért adunk hálát Istennek, hogy körülbelül két hónap után, holnaptól Budapesten is megint lehet majd nyilvános istentiszteleteket tartani, és többen részt vehetnek most már fizikai valóságban is a szentségi életben.

Adja Isten, hogy ez az erőforrás a jövőre is sok új jó ötletet, sok új jó indítást adjon nekünk, hiszen gazdagodott is az Egyház ez alatt az idő alatt,

mert a kommunikációnak bejárta számos új útját. Olyan egyházközségekben is, ahol erre nem is gondoltak, miseközvetítésekkel és más úton sokan tartják a kapcsolatot egymással, a plébániával, és így együtt az Egyház közösségében Krisztussal.

Ő kísérjen bennünket a továbbiakban is!

A déli harangszó idején, a kihelyezett Oltáriszentség előtt a résztvevők rövid csendben szemlélődtek. Az Egyház húsvéti antifónáját követően Erdő Péter bíboros imádkozta el, az általa írt imádságot és Ferenc pápa felajánló imáját, melyeket a járvány idejére írtak. Ezt követően a loretói litániával köszöntötték a Szűzanyát. A déli imádság szentségi áldással zárult.

A déli imádságok várhatóan a veszélyhelyzet fennálltáig, legkésőbb pünkösd ünnepéig folytatódnak.

