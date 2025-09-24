Két kórház bezárt Gázavárosban, több mint 640 ezren menekültek el az izraeli intervenció miatt

A menekülők többnyire gyalog, kézzel húzott kocsikkal menekülnek, magukkal cipelve gyermekeiket, táskáikat, személyes holmijukat, állataikat: az utcán, a romok között alszanak, étel, gyógyszer és biztonságos menedék nélkül.

Két kórház bezárt Gázavárosban

Az elmúlt napokban bezárt a város két kórháza is: az Al-Rantissi gyermekkórház, amely néhány nappal ezelőtt súlyos károkat szenvedett egy izraeli légicsapás következtében, a másik pedig a közeli szemészeti kórház.

Szeptember eleje óta tizenkét UNRWA-létesítményt (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, az ENSZ palesztin menekülteket támogató hivatala – a szerk.) ért találat, köztük kilenc iskolát és két egészségügyi központot – áll a szervezet legfrissebb jelentésében. A bombázás mellett az éhezés is egyre súlyosabb: július–augusztusban mintegy 28 ezer akut alultápláltsági esetet regisztráltak az öt év alatti gyermekek körében – többet, mint amennyi az év első felében összesen előfordult.

Gabriel Romanelli gázai plébános: „Azon fáradozunk, hogy minél több életet megmentsünk”

A gázai Szent Család-templom plébánosa, Gabriel Romanelli az Instagramon közzétett videójában beszámol a gyermekek tekintetében tükröződő szomorúságról. Sokan közülük egészen kicsik, életükben eddig csak a háború borzalmait láthatták, és már most meggyilkolt szülőkről, szomszédokról, kis barátokról vannak emlékeik. „Itt azon fáradozunk, hogy minél több életet megmentsünk – testben és lélekben egyaránt –, segítve a betegeket, az időseket és a kicsiket. Nekik próbálunk néhány pillanatnyi örömöt adni. Amit teszünk, az csupán egy csepp az óceánban, de ahogy Kalkuttai Teréz anya mondta, nélkülünk egy cseppel kevesebb lenne az óceánban.”

XIV. Leó pápa telefonon beszélt Romanelli atyával

Leó pápa szeptember 23-án este, mielőtt visszatért volna Castel Gandolfóból a Vatikánba, az újságírók kérdéseire válaszolva az izraeli–palesztin konfliktus kapcsán kijelentette, „a Szentszék már évekkel ezelőtt felismerte a kétállami megoldást”. Hozzátéve, hogy „meg kell találni a módját, hogy minden népet tisztelettel kezeljenek”. A Palesztin Állam elismerése „segíthetne, de jelenleg a másik fél részéről nincs valódi szándék a meghallgatásra, így a párbeszéd megszakadt”.

Gázával kapcsolatban elmondta, hogy délután kapcsolatba lépett a Szent Család-plébániával: „Hála Istennek a plébánián jól vannak”, de a légitámadások immár „egy kicsit közelebb vannak”.

Forrás és fotó: Vatican News (1, 2)

Magyar Kurír

(hj)