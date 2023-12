Két munkatársát búcsúztatta a Kaposvári Egyházmegye Püspöki Hivatala karácsony előtt

Varga László püspök mindkettőjük áldozatos munkájáért köszönetet mondott. A főpásztor Világos Krisztián babócsai címzetes apát és plébános közel tizenkét évnyi, még Balás Béla megyéspüspök mellett megkezdett hivatali munkája kapcsán külön megköszönte, hogy vagyonkezelőként mindig szívügye volt a szegények, elesettek segítése, s minden vonatkozó kezdeményezést örömmel és szakszerűen támogatott, hogy gondos gazdaként kezelte az egyházmegye pénzügyeit, valamint hogy az egyházmegye papságával is mindvégig kiválóan együttműködött.

Kocsisné Németh Zsuzsanna nyugdíjba vonulásával közel negyedszázadnyi közös munka fejeződik be – mondta a főpásztor. Hivatali szolgálata előtt Kocsisné Németh Zsuzsanna plébániai pénztárosként a 1993 és 2017 között a kaposvári Szent Imre-templom plébánosaként szolgáló Varga Lászlónak is készséges, aktív munkatársa volt, illetve a Szent Imre Öröksége Alapítvány munkáját is támogatta, majd bekapcsolódott az Élet a Lélekben Szemináriumokba is. Zsuzsannát püspöki kinevezése után Varga László felkérte a Kaposvári Egyházmegye gazdasági vezetésére, mely feladatok egy része később épen Világos Krisztián atyához került. A főpásztor kiemelte, hogy Zsuzsanna sokak számára könnyítette meg a plébániai könyveléssel együtt járó feladatokat, és külön megköszönte a Családi Bölcsőde Hálózat vezetését és az ott végzett munkáját is.

