Két obláta köteleződött el Szent Benedek ünnepén Pannonhalmán

Megszentelt élet – 2026. július 16., csütörtök | 15:36
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Szent Benedek nyári ünnepe hagyományosan az oblátusok elköteleződésének ideje a Pannonhalmi Főapátságban. Július 11-én két világi testvér oblációját ünnepelték: Maitz Éva Franciska és Pfeiferlik Annamária Mária tettek ígéretet arra, hogy Szent Benedek szellemében és Regulája alapján, az evangélium szerint élik keresztény életüket.

Szent Benedek nyári ünnepéhez kapcsolódóan tartották július 8. és 11. között a Pannonhalmi Főapátsághoz tartozó oblátusok éves lelkigyakorlatát. Az idei alkalmat Mogyorósi Ányos OSB, a Tihanyi Bencés Apátság alperjele vezette, aki A láthatón túl – Monasztikus hétköznapok címmel tartott mélyreható elmélkedéseket a résztvevőknek.

Az oblátusok (férfi tagok) és obláták (női tagok) olyan világi keresztények, akik saját hivatásukban élve vállalják, hogy életüket Szent Benedek Regulájának szellemében alakítják. Ők mindannyian a bencés oblátusközösség tagjai, egy monostorhoz, a Pannonhalmi Főapátsághoz tartoznak.

A lelkigyakorlaton Mogyorósi Ányos tanításaiban az oblátusok lelki fejlődésének alapjait világította meg. Rámutatott: a monostor közösségét látogatva

az oblátusok az ora et labora szellemében egyre inkább megtanulnak örömmel imádkozni és dolgozni Isten dicsőségére és embertársaik javára.

Hangsúlyozta Isten igéjének szeretetét – annak olvasását, a rajta való elmélkedést és a mindennapi életben való megvalósítását –, valamint a liturgikus ünneplésekben való elmélyült részvételt, bekapcsolódva a zsolozsma, azaz az imaórák liturgiájának végzésébe a monostorban vagy a saját plébániai közösségekben.

A lelkigyakorlat résztvevői komoly belső önvizsgálatra hívó kérdéseket is kaptak a közösség és a személyes én kapcsolatáról. Az elmélkedések során olyan témákat jártak körül, mint a közösség békéjéhez és egységéhez való hozzájárulás, a testvéri figyelmeztetés alázattal való elfogadása, valamint a felelősség kérdésköre: hogy jelenlétükkel építik vagy terhelik-e a rájuk bízott közösséget.

Július 11-én, Szent Benedek ünnepén Pintér Ambrus OSB hirdetett igét. Szentbeszédének kiindulópontja XIV. Leó pápa Magnifica humanitas kezdetű enciklikája volt, amely az emberi méltósággal és a munka aktuális értelmezésével foglalkozik. Ambrus atya rámutatott:

Szent Benedek azért alkotott maradandót, mert az imádságot és a munkát egymás mellé helyezte

– a szerzetesek az évszázadok során mindig azzal foglalkoztak, amire épp szükség volt. Bár a mesterséges intelligencia már nemcsak a fizikai munkák nagy részét teszi feleslegessé, hanem azt a munkát is, amelyik mostanáig szellemi munkának látszott – veszélyeztetve ezzel az emberi méltóság megélését.

A szerzetes hangsúlyozta: a valódi emberi munka fontossága most látszik igazán. Az ember igazi társa csak ember lehet. Az ember jelenléte nagyon sok területen semmivel nem pótolható. Ilyen a fiatalokkal, gyerekekkel való foglalkozás, hiszen a felnőtté váláshoz szükség van érett felnőttek jelenlétére, valamint az idősek és betegek melletti szolgálat, és sok más terület, ahol bátorításra, kapcsolódásra, a másik kezének megfogására van szükség.

A szentbeszédet követően Maitz Éva Franciska testvér és Pfeiferlik Annamária Mária testvér tett ígéretet az evangélium és Szent Benedek Regulája követésére, a pannonhalmi monostorhoz és az oblátus közösséghez való tartozásra.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Területi Főapátság

Magyar Kurír

#fogadalomtétel #Magnifica humanitas #szentek és boldogok #szerzetesek

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