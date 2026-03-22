Két történet a tevékeny szeretetről

Évek után pusztán a véletlennek köszönhetően újra találkozni, majd a felebarát szolgálatába állni – erről szól Roberto története. Arról, hogyan tapasztalhatták meg sokan együtt, mit jelent valójában egy egymást támogató, közelségen alapuló közösségi háló megszületése Olaszországban.

A Fokoláre Mozgalom önkéntese vagyok. Tavaly nyáron a hegyekben kirándultunk Annával és Tonival, akikkel egy családcsoportba járunk. Beszélgetés közben szóba került, hogy korábban hosszú éveken át az olasz nemzeti légitársaságnál dolgoztam légiutas-kísérőként. Ekkor rögtön megkérdezték, hogy ismerem-e egyik szomszédjukat, aki ugyanennél a vállalatnál dolgozott. Amikor meghallottam a nevét, azonnal beugrott, kiről van szó, pedig már harminc év telt el azóta.

Tőlük tudtam meg, hogy nagyon nehéz helyzetbe került. A családja elhagyta, komoly betegségekkel küzd, és egyedül él egy nagy, leromlott állapotú házban, amely sürgős javításra szorul.

A találkozás után világossá vált számomra, hogy tennünk kell valamit.

Így Tonival és Annával, valamint a feleségemmel, Ritával és más barátokkal együtt cselekvési tervet készítettünk. Meglátogattuk ezt a régi kollégámat, és felmértük a helyzetet. Először egy betört üvegű erkélyajtót javítottunk meg egy asztalos barátunk segítségével. Ezután egy új ajtót szereltünk fel a pincéhez vezető bejárathoz, és rendbe hoztuk a fürdőszoba ajtaját is, amelyet a kutya megrágott. Később megjavítottunk egy tolóajtót, hogy ne ázzon be a lakás, valamint a teraszt is, ahonnan a víz a házba szivárgott. Hívtunk egy takarítónőt; rendbe tettük az elektromos hálózatot egy önkéntes villanyszerelő segítségével, aki Toni közreműködésével a fűtési rendszert is megjavította. A feleségem pedig finom, barátságos hangulatot teremtett az udvarban cserepes ciklámenekkel és más virágokkal.

Így ma Cesare – mert így hívják – sokkal emberibb körülmények között él. Boldog, mert érzi, hogy olyan emberek veszik körül, akik törődnek vele. A karácsonyi ünnepek idején kórházba került, de látogatásainkkal akkor sem hagytuk magára.

Öröm látni, hogy ezeknek az apró, mégis szeretettel teli gesztusoknak köszönhetően újra kezd bízni az emberekben.

*

Február elején egy alsó-ausztriai házaspár segélykérést kapott Kijevből: téli ruhákra lenne sürgősen szükség a nehéz helyzetben lévő emberek számára. Huszonhét órával később több mint egy tonnányi ruha és cipő érkezett meg a gyűjtőpontra. A segítőkészség és a szolidaritás valóságos hulláma indult el.

Christine Schneider-Heinz és Michael Heinz az alsó-ausztriai Eggenburgból mobiltelefonjukon egy rövid üzenetet olvasnak a kijevi Fokoláre közösségtől: sürgősen téli ruhákra van szükség az ukrajnai emberek számára. A házaspár már régóta segíti a különböző országokból érkező menekülteket: szállásokat szerveztek városukban, és a fogadásukban és a kezdeti megsegítésükben is részt vettek. Rögtön elkezdenek gondolkodni azon, most kiket tudnának bevonni.

A szolidaritás és segítőkészség valóságos áradatának lesznek tanúi: a polgármester megosztotta a felhívást a városi applikáción, a plébánia a saját csatornáján, sokan pedig a saját profilukon és különböző csoportokban. Az emberek kabátokkal, dobozokkal, zsákokkal érkeznek. Néhányan adományt hoznak, mások átveszik, szétválogatják, csomagolják és feliratozzák őket. Harkivi és afgán fiatalok, kijevi és eggenburgi asszonyok dolgoznak egymás mellett.

Néhány család egyenesen a síelésről érkezett haza, és spontán felajánlja síruházatát és termo-aláöltezetét. Egy férfi leveszi értékes pehelykabátját, ott hagyja, és ingujjban megy haza. Sokan egyáltalán nem ismerik egymást, mégis maradnak segíteni – és mindenki örül, hogy hozzájárulhat valamivel…

