Kétmillióan követték a közmédia csatornáin Ferenc pápa apostoli útját

A háromnapos budapesti látogatás minden nyilvános programját élőben sugározta a Duna, az M1 aktuális csatorna és a Kossuth rádió. A világ magyarságához a Duna World közvetítésével juthattak el Ferenc pápa gondolatai.

Az elmúlt évek egyik legjelentősebb eseményével a közmédia műsorfolyama kétmillió nézőt ért el. Egy néző átlagosan több mint másfél órát látott valamelyik élő közvetítésből, a témához kapcsolódó dokumentumfilmből vagy filmből. A három nap legnézettebb eseménye a vasárnap délelőtti Kossuth téri szentmise volt, 255 ezer fős átlagos nézettséggel és 15,2 százalékos közönségaránnyal. A több mint 3 órás közvetítés alatt 665 ezren kapcsoltak a Dunára, a legnézettebb percekben 425 ezer főt ért el. A közvetítésen belül a több mint kétórás misét átlagosan 320 ezren követték.

A közmédia online platformjait is sokan felkeresték: a pápalátogatás élő internetes közvetítéseit, a közmédia vallási tartalmait megjelenítő Bizony, Isten! YouTube-csatornája közel 80 ezer megtekintést számlált, a Médiaklikken 15 ezren követték a misét.

A pápai látogatás alatt a Duna több alkalommal is piacvezető volt az adott sávban. A vasárnap délelőtti közvetítés és a szombat délutáni ifjúsági találkozóról szóló beszámoló volt a legnépszerűbb a televíziós csatornák kínálatában. Az M1 pénteken a pápa érkezésével kapcsolatos beszámolók idején és a híradók alatt is több alkalommal vezette a nézettségi versenyt.

Az apostoli látogatás kiemelt figyelmet kapott a világsajtóban is: a legnagyobb nemzetközi orgánumok is beszámoltak a katolikus egyházfő magyarországi látogatásáról. A televíziós közvetítés élő jelét a közmédia ingyenesen biztosította az Európai Műsorsugárzók Uniója (EBU) valamennyi tagjának. A szabad hozzáférés segítségével az élő közvetítések, felvételek a világ számos tájára eljutottak, többek között átvette a Reuters, az APTN és az AFP, a Vatikáni Televízión keresztül pedig a világ keresztény közösségéhez is elért a magyar közmédia közvetítése.

A pápalátogatás főbb eseményei újranézhetők a Médiaklikken, valamint a Bizony, Isten! YouTube-csatornán.

Ferenc pápa valamennyi, a pápalátogatáson elmondott beszéde magyar fordításban, teljes terjedelmében olvasható a Magyar Kuríron.

Forrás: MTVA

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír