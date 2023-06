Ki kell mozdulni a komfortzónánkból – Püspöki szentmise a búcsúszentlászlói kegytemplomban

A dandártábornoki rangban szolgáló főpásztor elmondta, hogy kedves számára a búcsúszentlászlói kegytemplom, már csak azért is, mert sok mindent köszönhetünk a névadó Szent Lászlónak, második legjelentősebb uralkodónknak. Berta Tibor arról is beszélt, hogy a király, „ha a teológiát illetően nem is volt annyira képzett, a vallásossága és a Szentírás-ismerete megvolt, s tudta: a legfőbb parancs Istent szeretni teljes szívünkből, lelkünkből, erőnkből, a másik embert pedig úgy, mint önmagunkat”.

Egész életünk nagy küzdés – folytatta a püspök –; a mai világban még inkább fokozódik a vágy, hogy mindenáron boldogok legyünk. Ez nem baj, a nagy kérdés azonban, hogy megtaláljuk-e valójában azt, amit keresünk. A világ jelentős részén úgy gondolták, hogy a technikai-technológiai fejlettség miatt mindent tudunk már, ezért nincs szükség az Úrra, emiatt pedig nem is kell róla beszélni; egy másik világkép pedig egyenesen kijelentette: nincs Isten. E két áramlat idővel összeért, az Isten nélküli világban pedig az ember mindent megpróbál, hogy boldog legyen, de ez nem feltétlenül sikerül – hangsúlyozta Berta Tibor, aki Ferenc pápa szavait idézve arra hívta fel a figyelmet: „Ha Istenhez akarunk menni, ahhoz az kell, hogy kimozduljunk a komfortzónánkból, abból a helyzetből, amelyben úgy érezzük, hogy bár nem teljesen ideális, de azért mégis jól érezzük benne magunkat.” László király ebben is nagy példát mutat.

Szent László írt egy levelet a pápának, amelyben az állt: az uralkodást kisebb-nagyobb bűnök nélkül nem lehet gyakorolni. Ez nem mentegetőzés volt, hanem az irgalom kérése, beismerése annak, hogy hibázik, vannak bűnei. Az Isten nélküli világban ez hiányzik – az egyén és a társadalom szintjén egyaránt – emelte ki Berta Tibor püspök. Hozzátette: lehet, 1990 táján nekünk is „egy nagy bűnbánatot kellett volna tartanunk, mert ha nem megyünk le a dolgok gyökeréig, akkor eloszlik annak a vallásosságnak az ereje, ami az igaz hitből fakad”.

Szöveg és fotó: Péter B. Árpád

Forrás: Katolikus Tábori Püspökség; Zala vármegyei hírportál

Magyar Kurír