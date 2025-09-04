Kicsit jobbá tenni a világot – Nőszövetségek és oltáregyletek találkozóját tartották Nagyváradon

A találkozót megnyitó rövid zenei programban közreműködött Kaganovskiy Eszter brácsa- és Artur Kaganovskiy hegedűművész.

Böcskei László megyéspüspök köszöntőbeszédében a nagyváradi egyházmegyét alapító Szent Lászlóra utalva e szavakkal buzdított: „Legyünk mi is annak a gazdag örökségnek a folytatói, gyarapítói, amelyet Szent László király teremtett.”

„Legyen ő az igazi példa számunkra, és adjon erőt, bátorítást önöknek is, mert csak akkor lehet jövőnk, ha folyamatosan építjük közösségünket, ezért fontos mindaz, amit a nőszövetségek és oltáregyletek végeznek” – hangsúlyozta a főpásztor.

Darvas Kozma József országos lelkivezető elmondta, hogy az 1850-es években születtek meg az első oltáregyletek, Csíkszeredában pedig 1896-ban alakult meg az első. A cél ma is ugyanaz: felzárkózni Jézus Krisztus köré, aki a Megváltónk.

Gegő Magdolna, az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének elnöke arról beszélt: minden találkozás lehetőség arra, hogy tevékenységükkel kicsit jobbá tegyék a világot. „A szépet és jót, Isten megtapasztalt szeretetét szeretnénk hirdetni minden tevékenységünkkel” – mondta.

A találkozóra 26 településről mintegy 75 résztvevő érkezett, akik többek között Slachta Margitról és a női hivatásról, Szent László király emlékezetéről, a nagyváradi főpapok magyar tudomány szolgálatában betöltött szerepéről hallhattak előadásokat.

A nőszövetségek és oltáregyletek tagjai a háromnapos találkozó keretében ellátogattak a nagyváradi várba is. Szeptember 3-án a nagyváradi székesegyházban ünnepi szentmise keretében újították meg fogadalmukat.

Forrás és fotó: nagyváradi egyházmegye Facebook-oldala; romkat.ro

