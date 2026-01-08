Kiemelkedő magyar siker született a tallinni Robotex világdöntőn

2026. január 8., csütörtök
Magyarországot öt csapat képviselte a Robotex International világdöntőn Tallinnban – a rendezvény történetében most először született hazai dobogós helyezés. A kijutók a Robotex Hungary nemzeti válogatóján, valamint a Pro Suli versenyén vívták ki az indulás jogát. Az észtországi eseményen összesen 928 nevező indult több mint 30 országból.

A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Lopakodó csapata második helyet szerzett az 1 kg LEGO Sumo kategória open korosztályában. Ők voltak az egyetlenek, akik meccset tudtak nyerni a későbbi győztes lengyel csapat és robotja ellen. A hazai csapat tagjai Gyenes Balázs, Fülöp Ferenc és Forgács Benedek, (legutóbbi második alkalommal szerepelt ebben a kategóriában nemzetközi versenyen).

A vonalkövetéses kategóriában is remekül helyt álltak a fiatalok: a 12. helyen végeztek. Ezt a csapatot Ádám Zalán 7.A és Fülöp Gergely 8.A osztályos diákok alkották.

Mindkét csapat felkészítésében Fülöpné Kovács Krisztina tanárnő és férje, Fülöp Ferenc segédkeztek, a versenyzők kiutazását, ott-tartózkodásuk költségeit az iskola alapítványa és az iskola fenntartója, az Egri Főegyházmegye is támogatta.

Szöveg és videó: Fülöpné Kovács Krisztina

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

