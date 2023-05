Kihirdették az Egri Érsek Bora 2023 cím birtokosait – Ferenc pápa is kóstolhatta a nyertes nedűt

Jézus Krisztus testévé és vérévé válik a kenyér és a bor a miséző pap által, ez is jól mutatja a bor szakralitását – mondta Ficzek László, az Egri Főegyházmegye általános helynöke az idei átadón. – Idén is kiváló borok kerültek a döntnökök elé, és köszönet illeti a borvidékek hegyközségeit, hogy segítették a kiválasztás előkészítését, mely ezúttal is Gál Lajos professzor közreműködésével történt.

A cím rangját jól mutatja, hogy idén Ferenc pápának is jutott az „Egri Érsek Bora” címre érdemesnek tartott nedűkből. Ficzek László elmondta: a szervezők kérésére küldtek válogatást a Szentatyának és kíséretének, ami nagy megtiszteltetés.

Gál Lajos felidézte: 2015 óta minden esztendőben választanak borokat, s komoly rangja van az „Egri Érsek Bora” címnek, hiszen a döntésnél csak a bor számít. A zsűri a tételeket vakon kóstolja, vagyis nem lehet tudni a bírálatkor, mely termelő és mely évjárat bora került a poharakba. A borászatok számára is fontos ez az elismerés.

Az elismerések átadása kóstolóval zárult.

