Kihirdették a Győri Egyházmegye hittanversenyének győzteseit

A versenyt a Győri Egyházmegyei Hitoktatási Szervezet szervezte. Külön versenyeztek az egyházi iskolák, valamint a tankerületi/felekezeti fenntartású iskolák diákjai. A 3-3 fős csapatok 6 kategóriában mérték össze tudásukat. Három korcsoportban indulhattak: 3–4. osztályosok, 5–6. osztályosok és 7–8. osztályosok.

A versenyre nevezett diákok 50 százaléka jutott a középdöntőbe, amelyet két helyszínen rendeztek meg az év elején: a győri Prohászka Ottokár Gimnáziumban, illetve a soproni Szent Orsolya Iskolaközpontban. A középdöntőből kategóriánként és korcsoportonként a legjobb öt csapat jutott a megyei döntőbe, összesen 30 csapat.

Március 14-én reggel, a verseny kiírásának napján, az ünnepélyes megnyitó és tájékoztatás után a diákoknak egy óra állt rendelkezésükre, hogy megoldják a feladatokat.

Majd – a Szent László Látogatóközpont felajánlására – tárlatvezetésen tekintették meg a Draskovits György győri püspök életét és korát bemutató, nemrég nyílt kiállítást.

A hivatalos program keretében kora délután szentmisét mutatott be Balázs Tamás atya, a hitoktatási bizottság titkára.

A liturgia végén hirdették ki a megyei hittanverseny eredményét.

Az elismerő okleveleket, illetve az első három helyen végzettek a tárgyjutalmukat Veres András győri megyéspüspöktől és Balázs Tamás plébánostól vehették át.

