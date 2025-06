Kijevi plébános: Az éjszakai bombázások után nehéz reménykedni a békében

„Volt egy rakéta, amely egy oktatási intézményt talált el, amint azt a hatóságok közölték velünk; de voltak olyan orosz rakéták és drónok is, amelyeket az ukrán légvédelem elfogott és felrobbantott. A város csatatérré változott. Senki sem aludt az éjszaka. Nagyon sokan a metróállomásokra és az óvóhelyekre menekültek, hogy biztonságban legyenek.” Nemcsak a fővárosban, hanem az egész országban végtelennek tűnő, hosszú órákon keresztük zajlottak a támadások.

Kijevben hat különböző kerületet érintett a támadás, legalább négy ember meghalt és húsz megsebesült, közülük tizenhat személyt kórházba szállítottak – közölte a mentőszolgálat és Vitalij Klicsko polgármester. Az orosz bombázások következtében tűz keletkezett egy 16 emeletes lakóházban, egy polgári infrastruktúrában és egy hangárban is. Kijevben a metrósínek is megrongálódtak. „Nehéz éjszakát éltünk át – meséli Taras –, bár ezek a támadások már több mint három éve részei az életünknek. Az elmúlt napokban azonban azt hittük, hogy a diplomáciai erőfeszítések véget vethetnek az agressziónak.”

A ma éjszakai támadások nem engedik, hogy békében reménykedjünk. Megmutatják nekünk és az egész világnak a háború mögött rejlő valóságot.”

A riasztás – meséli a pap – éjfélkor kezdett megszólalni. Figyelmeztették a lakosságot, hogy rakéta- és dróntámadás várható a városban. „Felkészültünk tehát egy hatalmas támadásra, és sajnos így is lett. Ma reggel beszéltem egy női kolostor szerzeteseivel, amely ugyanabban a negyedben található, ahol a mi Krisztus Feltámadása székesegyházunk. Nagyon meg voltak ijedve. A negyed a főváros perifériáján található, ahol a légvédelem le tudja szedni az orosz rakétákat és drónokat, mielőtt azok eljutnának a város központjába.”

De a támadásnak nem csak a főváros, Kijev volt a célpontja. Más ukrajnai régiókat is érintett, például Ternopilt, a lengyel határ közelében fekvő Luck városát, ahol öt ember megsebesült, valamint a Lviv külvárosában fekvő falvakat, ahol szerencsére a támadások nem követeltek áldozatokat, de lerombolták az infrastruktúrát.

„Kezdtünk reménykedni a diplomáciai erőfeszítésekben, amelyek a tárgyalások megkezdésére irányulnak. Az új pápa is megtette az első lépéseket annak érdekében, hogy véget vessenek az ukrán nép szenvedéseinek. A nehéz éjszakák ellenére biztosak vagyunk abban, hogy a Szentatya szívében hordozza a szenvedő ukrán népet. Ő maga az első Regina Coeli imádság után felhívást intézett a békéért, és azóta is biztosít minket arról, hogy osztozik szenvedéseinkben.”

„És ma sem, ezen a nehéz éjszakán, soha nem éreztük magunkat elhagyatva.

Biztosak vagyunk benne, hogy helyünk van a Szentatya szívében, és ez a tudat segít túlélni minden napot,

még a legnehezebb pillanatokban is, a kegyetlen támadások közepette is, amelyeket sajnos továbbra is átélünk Ukrajnában.”

Néhány nappal ezelőtt XIV. Leó pápa telefonon beszélt Putyin orosz elnökkel, és arra kérte, hogy „tegyen egy gesztust a béke érdekében”. „A ma éjszakai támadás – kommentálja Taras atya – halált, sérüléseket és pusztítást okozott. Civil infrastruktúrákat, emberek lakóhelyéül szolgáló épületeket vett célba, tehát nem katonai célpontokat. Ez a támadás – amely mindössze néhány nappal az orosz elnök és a Szentatya beszélgetése után történt – cáfolja az orosz hatóságok szándékát, hogy teljesítsék a pápa kérését.

Bizonyítja, hogy a támadó senkit sem tisztel, és nem tiszteli azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a világ vezetői, köztük a vallási vezetők és egy olyan hatamas tekintéllyel rendelkező vezető, mint XIV. Leó pápa tesznek ennek az agressziónak a befejezése érdekében. Ez nagyon sajnálatos.”

Forrás: Agensir

Fotó: Vatican News

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír