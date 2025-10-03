Kiss-Rigó László püspök látta vendégül a prágai magyar katolikusokat szentévi zarándoklatukon

A Prágai Magyar Katolikus Plébánia közösségének tagjai Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök meghívására szentévi jubileumi zarándoklaton vettek részt szeptember 26–28. között Szegeden. Háromnapos útjukon együtt fedezték fel Győr, Szeged, Ópusztaszer és Makó kincseit. A zarándokcsoportot Balga Zoltán prágai plébános vezette.

A zarándoklatnak több apropója is volt: Kiss-Rigó László püspök 2024. októberi prágai látogatása végén meghívta a közösséget, hogy megismerkedjenek a Szeged-Csanádi Egyházmegyével; részt vegyenek Szent Gellért, az egyházmegye védőszentje ünnepén. Ez volt egyúttal a prágai plébánia szentévi zarándoklata is.

Első állomásuk Győr volt, ahol a székesegyházban a könnyező Szűzanya kegyképe előtt imádkozott a csoport, kérve Mária közbenjárását. Tiszteletüket fejezték ki Szent László hermája, illetve Boldog Apor Vilmos püspök sírja előtt. Ezt követően a Brenner János Hittudományi Főiskola kápolnájában szentmisén vettek részt, és Veres András győri megyéspüspök ajándékával, a Szűzanyát ábrázoló szentképpel és imádságos lappal folytatták útjukat a zarándokok.

A hétvége folyamán a prágai magyar hívek Szegeddel és térségével ismerkedtek meg. A közösség zöme a Felvidékről származik, így sokuknak ez volt az első útja Magyarország ezen tájára. Az ópusztaszeri emlékparkban a honfoglaló magyarság történetétől a kereszténység felvételén át napjainkig felidézték a magyarság történelmét.

Szentmisén imádkoztak a nemzetért és azért, hogy a vallásosság minél inkább megerősödjön. Prédikációjában Balga Zoltán prágai plébános emlékeztette a jelenlévőket, hogy a szentévi zarándoklat sok kegyelem forrása lehet, az út során felidézett magyar szentekkel együtt zarándokolva elmélyíthetik istenkapcsolatukat.

A nap lezárásaként a zarándokok részt vettek a Szent Gellért tiszteletére rendezett hangversenyen a szegedi Fogadalmi templomban.

Vasárnap a zarándokok, miután megismerkedtek Szeged nevezetességeivel, a Szent Gellért-szeminárium kápolnájában Kiss-Rigó László püspökkel szentmisén vettek részt. A Szeged-Csanádi Egyházmegye főpásztora köszöntötte a csoportot, és visszaemlékezett prágai látogatásának közvetlen, személyes hangulatára, illetve kifejezte abbéli reményét, hogy a prágai magyar katolikusok újra visszatérnek Szegedre.

A szentmise utáni közös ebéden köszönték meg a Prágai Magyar Katolikus Plébánia zarándokai a gondoskodó, atyai vendéglátást.

Szöveg: Veres Gergő

Forrás és fotó: Prágai Magyar Katolikus Plébánia

Magyar Kurír

