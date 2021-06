Kisváros a nagyvárosban – Görögkatolikus parókiát szenteltek Dél-Budán

A parókiaszenteléskor Zakeus történetét hallottuk, aki házába fogadta az Úr Jézust. A házszentelés mindig ezt jelenti: a házunkba fogadni az Úr Jézust – mondta Kocsis Fülöp érsek.

Azért könyörgünk, hogy Jézus érkezése valóban otthonná tegye ezt a házat. Mert az otthon korántsem csupán egy szépen megépített ház. Az ember akkor érzi egy szépen megépített házban otthon magát, ha van kivel megossza. Körülöttünk szaladgál a gyereksereg, de ők sem képesek igazán otthonná tenni ezt a parókiát, erre csak Krisztus képes, az ő ide történő belépésével valósul meg. Azért imádkozunk, hogy ez a lak az Egyház otthona legyen, ahol mindenki otthon érezheti magát, akinek Krisztus számít, és akinek Ő a legfontosabb – hangsúlyozta a főpásztor, majd arról beszélt, hogy a ház szentelt olajjal való megkenése annak jele, hogy Krisztusnak akarunk otthont teremteni, hogy ő jól érezze itt magát.

„Reményeink szerint

Isten nemcsak a falak közé lép be ebbe a házba, hanem a mi lelkünkbe, testünkbe is be akar lépni. Az keresztény, aki nemcsak követi a krisztusi parancsokat, hanem akiben Krisztus él.”

Kocsis Tamást a metropolita azért küldte a dél-budai vidékre, hogy sokakhoz elvigye Krisztust, és rajta és a családján keresztül sokan ismerjék fel, hogy egészen más lesz az életünk Krisztussal. „Botladozunk ugyan továbbra is, bűnt követünk el, nem válunk ettől még szentebbé, de a szentség útjára lépünk. Tamás atyát is erre kérem, hogy hívei is a szentség útjára lépjenek. Nagy lépés ez a parókia a közösség számára, de csak az első lépés Krisztus útján.”

Simicskó István, aki maga is görögkatolikus, elmondta, hogy tapasztalatai szerint, amióta Kocsis Fülöp érsek-metropolita megkezdte működését, a Görögkatolikus Egyház hihetetlen fejlődésen ment keresztül. Dél-Budán valóban régi igény és régi terv volt, hogy legyen egy templom és egy parókia, hiszen jelentős számú görögkatolikus él itt. A politikus kiemelte, hogy a mai világ problémái kihívást jelentenek a történelmi egyházak számára, hiszen a nyugati világ spiritualitása nem erősödik. Ezért minden templom vagy parókia, ami megépül, egy bástya kell, hogy legyen, amellyel hirdetjük Krisztus szeretetét.

Kocsis Tamás atya erre reagálva azt mondta: ebben a környezetben nem nehéz erős várrá lenni, ha ilyen fogadtatásra lelhetnek, mint amit Karsai Ferenc polgármestertől is kaptak.

Budafok-Tétény polgármestere elmondta, hogy településükön hagyománya van a különböző felekezetek együttműködésének, és mindennapos, hogy ugyanazért a célért való küzdelemben segítik egymást. Budafok jelmondata: „kisváros a nagyvárosban”, az egyházi életben is érzékelhető. Együtt építik azt az építményt, amelyből gyermekeik családjai, elesettjeik profitálhatnak. Nagy szeretettel fogadják be Budafokra a görögkatolikusokat.

Az egyházközség képviseletében Kóczy László köszönte meg a kormányzat és a Hajdúdorogi Főegyházmegye támogatását, és elmondta, mekkora öröm a közösség számára, hogy most itt lehetnek. „Eddig volt egy gyönyörű, egyre bővülő közösségünk, akinek a feje fölött nem volt ház, és az első lépés most megtörtént.” Kiemelte, hogy az egyházközség tagjai anyagi és kétkezi támogatásukkal segítették a parókiaépület befejező munkálatait.

Forrás és fotó: Hekler Melinda/Hajdúdorogi Főegyházmegye

